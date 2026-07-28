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|Terence Atmane lors de son match contre Frances Tiafoe au premier tour du tournoi de Washington, le 27 juillet.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Je me suis régalé ! Jouer contre Frances est toujours difficile, mais ce soir le score est différent parce que j'avais perdu trois fois cette année jusque-là contre lui. J'ai su prendre ma chance quand je l'ai eue et ça a fait la différence", a commenté le Français de 24 ans après sa victoire contre le demi-finaliste à Flushing Meadows en 2022 et 2024.
Au 2e tour, Atmane qui joue pour la première fois de sa carrière le tableau principal à Washington affrontera le Chilien Alejandro Tabilo (30e), vainqueur lundi du Néerlandais Tallon Griekspoor (67e) 7-6 (7/3), 4-6, 6-4.
AFP/VNA/CVN