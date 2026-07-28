ATP : Atmane fait tomber Tiafoe au 1er tour à Washington

Le Français Terence Atmane, 56 e mondial, a pris sa revanche sur l'Américain Frances Tiafoe (19 e ) qui l'avait éliminé au premier tour à Wimbledon en le battant 4-6, 6-3, 6-4 lundi 27 juillet au premier tour à Washington où s'ouvre la saison américaine sur dur qui mènera à l'US Open (30 août-13 septembre).

>> Tennis : la "lucky loser" Donna Vekic remporte le Queen's

>> Tennis : Serena Williams de retour en simple sur le gazon de Wimbledon

>> Tennis : première demi-finale depuis un an pour Draper, qui affrontera un Français

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je me suis régalé ! Jouer contre Frances est toujours difficile, mais ce soir le score est différent parce que j'avais perdu trois fois cette année jusque-là contre lui. J'ai su prendre ma chance quand je l'ai eue et ça a fait la différence", a commenté le Français de 24 ans après sa victoire contre le demi-finaliste à Flushing Meadows en 2022 et 2024.

Au 2e tour, Atmane qui joue pour la première fois de sa carrière le tableau principal à Washington affrontera le Chilien Alejandro Tabilo (30e), vainqueur lundi du Néerlandais Tallon Griekspoor (67e) 7-6 (7/3), 4-6, 6-4.

AFP/VNA/CVN