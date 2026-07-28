Foot : Pirlo n'est "plus candidat" au poste de sélectionneur de l'Italie

Andrea Pirlo, pressenti pour reprendre les rênes d'une équipe d'Italie engluée dans une crise inédite, a annoncé lundi 27 juillet ne plus être candidat au poste de sélectionneur.

>> Championnat d'Italie : Pirlo au banc d'essai à la Juventus

>> C1 : Messi ou Ronaldo ? Koeman et Pirlo refusent de trancher

>> La Juventus gagne la Supercoupe d'Italie et Pirlo déjà un titre

Photo : AFP/VNA/CVN

Le nouveau sélectionneur de la Nazionale sera nommé "sous peu", a toutefois promis lundi après-midi 27 juillet le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malago.

"(J'ai) appris hier soir que je n'étais plus candidat au poste de sélectionneur", avait écrit plus tôt sur Instagram, Andrea Pirlo, disant vouloir "clarifier certains points".

"Je regrette qu'une décision fondée sur des critères sportifs ait été rapidement entraînée dans une polémique publique, dans laquelle des intentions et des idées qui ne reflètent pas ma personnalité ont fini par m'être attribuées", a déploré l'ancien milieu du Milan AC, de la Juventus et de la Nazionale.

Selon la presse italienne, l'ancien joueur de 47 ans aurait dû être nommé cette semaine à la tête de la sélection italienne, encore traumatisée par son absence aux trois dernières Coupes du monde (2018, 2022, 2026).

Mais le nom de l'actuel entraîneur de l'équipe émiratie United FC avait été reçu avec circonspection - sinon stupéfaction - en Italie, en cause, sa maigre carrière d'entraîneur (Juventus, Karagümrük, Sampdoria, United FC) démarrée en 2020.

Selon la presse italienne, le président de la Fédération italienne s'opposait depuis le départ à la nomination de Pirlo.

Ce dernier avait été préféré par le directeur technique de la sélection Paolo Maldini et son conseiller Leonardo à l'autrement plus expérimenté Antonio Conte, libre depuis son départ de Naples. Conte pourrait désormais revenir dans la course au poste de sélectionneur, selon la Gazzetta dello Sport.

Maldini et Leonardo avaient en outre tenté de convaincre l'Espagnol Pep Guardiola, en vain.

Cette crise pourrait en outre précipiter le départ de Paolo Maldini, nommé il y a moins de trois semaines. Selon les médias italiens, l'ancien défenseur italien menacerait de démissionner en cas de nomination d'Antonio Conte ou de Roberto Mancini, et pousserait désormais pour Thiago Motta, qui a entrainé notamment Bologne et la Juventus.

AFP/VNA/CVN