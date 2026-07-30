FIFA

Les fédérations qui approuvent la privatisation de la Coupe du monde pourraient recevoir une somme

Après la révélation de sa volonté de "privatiser" la plus grande des compétitions de football, le dirigeant de la FIFA, Gianni Infantino, fait de nouveau les gros titres. Il aurait promis aux fédérations qui soutiennent son plan, une enveloppe conséquente.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il ne se passe pas un jour, sans que Gianni Infantino ne fasse parler de lui. Hier 28 juillet le Times révélait son souhait de vouloir vendre une partie de la Coupe du monde, en ouvrant le capital à des investisseurs privés.

Aujourd'hui, c'est encore le Times, qui révèle de nouveaux détails sur ce projet. Le quotidien britannique rapporte que les fédérations qui n'approuveraient pas ce nouveau projet serait lourdement pénalisé, notamment au niveau économique.

Selon l'article Gianni Infantino aurait "annoncé aux 211 fédérations membres qu’elles recevraient chacune 40 millions de dollars (environ 35 millions d’euros) si elles acceptaient son plan de vente des droits" du Mondial.

Pour faire leur choix, les fédérations ne disposent pas de beaucoup de temps. La date à laquelle elles sont censées se prononcer est le 19 septembre, soit en moins de deux mois.

Les réactions à l'international, n'ont pas tardé. Le commissaire européen à l'Équité intergénérationnelle, à la Jeunesse, à la Culture et au Sport, Glenn Micallef, a réagi sur X avec un sobre "pas touche à notre sport".

La Fédération anglaise s’est, elle, dite "profondément préoccupée" par le processus de gouvernance défaillant de la FIFA. La fédération allemande y voit elle une "attaque absolue contre le football".

AFP/VNA/CVN