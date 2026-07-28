Mondial-2026 : le Cap-Verdien Sidny Lopes Cabral remporte le prix du plus beau but du tournoi

Le défenseur cap-verdien Sidny Lopes Cabral a remporté le prix du But du Tournoi de la Coupe du monde 2026 pour sa superbe réalisation contre l'Argentine en seizièmes de finale, a annoncé lundi 27 juillet la Fédération internationale de football (FIFA) sur son site officiel.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Âgé de 23 ans, le joueur de Trabzonspor avait permis au Cap-Vert d'égaliser à 2-2 face à l'Argentine d'une frappe enroulée en pleine lucarne, après avoir éliminé Alexis Mac Allister d'un dribble, lors d'un match finalement remporté par l'Albiceleste 3-2 après prolongation.

"J'ai vu l'espace et j'ai visé la lucarne", a expliqué Lopes Cabral, dont le but a devancé ceux de l'Ouzbek Eldor Shomurodov et de l'Haïtien Wilson Isidor.

"Quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu la frappe filer droit dans la lucarne, je me suis dit : +Mais qu'est-ce que je viens de faire ?+", a raconté le défenseur, qui a également révélé que sa mère avait perdu connaissance dans les tribunes au moment de son but, sous le coup de l'émotion.

Lopes Cabral devient le deuxième défenseur à remporter cette distinction après le Français Benjamin Pavard, lauréat en 2018. Il succède notamment au palmarès à Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Pavard et Richarlison.

Le Cap-Vert, qui participait pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde, a marqué les esprits malgré son élimination au terme d'un parcours historique.

Le joueur, né à Rotterdam de parents originaires de l'archipel cap-verdien, a par ailleurs reçu le soutien de l'ancien international brésilien Marcelo, qui lui a indiqué avoir voté pour son but.

Son parcours constitue une ascension spectaculaire : il y a encore trois ans, Lopes Cabral évoluait en cinquième division allemande.

APS/VNA/CVN