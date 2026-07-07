Basket : les Bleus cuisent à l'étouffée les Finlandais

L'équipe de France de basket-ball a idéalement bouclé lundi 6 juillet dans la chaleur de Pau le tour préliminaire des qualifications au Mondial-2027, par une écrasante victoire contre la Finlande (98-69) qui lui ouvre déjà les portes du Qatar.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le rendez-vous de septembre 2027 est encore loin, mais les Bleus l'aperçoivent déjà à mi-parcours du chemin qualificatif, puisqu'ils aborderont avec cinq victoires et une seule défaite le tour principal, fin août. Soit deux de plus que quatre de leurs adversaires, et une de plus que le dernier, la Finlande, alors que les trois premiers de ce groupe de six décrocheront leur billet.

Ils auront de plus l'avantage particulier sur les Finlandais (comme sur les Hongrois), à qui ils ont plus que rendu la monnaie de leur pièce : défaits de sept points à l'aller (83-76), ils n'ont jamais tremblé pour rattraper leur retard, dans le sillage d'un départ tonitruant (12-2, 3e).

Supérieurs athlétiquement et à l'intérieur, mordants défensivement, ils n'ont laissé aucune chance au demi-finaliste de l'Euro-2025, réduit au pain sec et à l'eau, à l'image de son leader Lauri Markkanen (14 pts).

Contrairement au premier match de la fenêtre, vendredi 3 juillet en Belgique (80-72), ils n'ont pas desserré leur étreinte en seconde période (49-30 à la mi-temps, 77-43 à la fin du troisième quart-temps), pour signer leur "match référence" sous le mandat de Frédéric Fauthoux, débuté à l'automne 2025, selon le sélectionneur.

"On a respecté ce qu'on voulait faire, empêcher de jouer cette équipe finlandaise qui a un très bon basket et qui fait très mal à 3 points. On a été durs là-dessus (8/30 pour la Finlande, Ndlr), on a trouvé des vraies solutions en attaque", a développé Fauthoux au micro de beIN Sports.

Raynaud confirme

Son équipe a en cela été aidée par son incroyable réservoir, alors qu'elle était privée de Victor Wembanyama, Alexandre Sarr ou encore Evan Fournier.

Laissé au repos à Anvers, Sylvain Francisco a par exemple bouclé en beauté sa saison remarquable (14 pts).

Et quand les Finlandais sont revenus sous la barre des 20 points en milieu de troisième quart-temps, les Bleus ont repris le large immédiatement grâce à l'entrée en jeu de Matthew Strazel (9 pts et 7 passes décisives) et Maxime Raynaud (16 pts et 7 rebonds).

Ce dernier, déjà convaincant pour sa première sélection contre la Belgique (10 pts et 4 rbds), a confirmé, agrémentant sa prestation d'une passe décisive, un alley-oop pour Jaylen Hoard (32e).

Photo : AFP/VNA/CVN

"On a un super groupe qui vit bien, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux. J'ai beaucoup parlé avec le coach, je travaille sur mes compétences pendant la saison et pendant l'intersaison et avec un public comme ça, c'est impossible de ne pas bien jouer", a commenté le pivot de Sacramento.

Les Bleus ont fait le spectacle dans le Béarn et ont bien mérité leurs vacances, avant de se retrouver le 16 août en vue des deux premiers matches du tour principal, le 27 à Paris et trois jours plus tard à l'extérieur, contre des adversaires à déterminer.

Deux rendez-vous qu'ils prépareront par une double confrontation de prestige contre la Serbie, le 20 août à Belgrade et trois jours plus tard à Orléans, et lors desquels Frédéric Fauthoux espérera enfin pouvoir compter sur Wembanyama et Fournier, qui n'ont plus porté le maillot tricolore depuis les JO-2024.

AFP/VNA/CVN