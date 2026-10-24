Bằng Việt, une vie consacrée à Hanoï

Lauréat du Grand Prix Bùi Xuân Phái, le poète Bằng Việt a fait de Hanoï le fil conducteur de ses écrits. Ses recherches historiques et son engagement culturel témoignent de son attachement au patrimoine et au devenir de la capitale.

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Photo : VNA/CVN





Né le 15 juin 1941 dans l’ancienne capitale impériale Huế (Centre), le poète Bằng Việt, de son vrai nom Nguyễn Việt Bằng, a grandi à Hanoï, qui a occupé une place essentielle dans sa vie et ses œuvres.

Thành phố của đời mình (La ville de ma vie), comme il aime à désigner la capitale, représente pour lui bien davantage qu’une source d’inspiration littéraire. “J’ai toujours le sentiment d’avoir reçu beaucoup d’affection et de bienveillance de la part de Hanoï. C’est pourquoi je pense que je dois contribuer à la ville afin de lui rendre ce qu’elle m’a donné”, confie-t-il.

“Dès ma jeunesse, j’ai éprouvé le désir d’écrire sur Hanoï, car c’est là que j’ai grandi, partagé de nombreuses joies et peines et vécu des moments marquants de ma vie”, explique le poète.

La ville de ma vie

Figure de la génération d’écrivains qui a grandi pendant la résistance contre les États-Unis, Bằng Việt a consacré une part importante de son œuvre à la capitale. Dès ses premières années d’écriture, il s’est attaché à en dépeindre les multiples facettes.

Écrit en 1967, alors qu’il avait 26 ans, le poème Trở lại trái tim mình (Retour au cœur de soi) a remporté le premier prix de poésie de l’Association des arts et des lettres de Hanoï en 1968. Considéré comme l’un de ses premiers grands poèmes consacrés à cette ville, il en révèle la beauté élégante et raffinée, mais aussi la résilience sous les bombardements.

La profondeur historique de la capitale s’exprime dans Đất này, Thăng Long - Hà Nội (Cette terre, Thăng Long - Hanoï, publié en 1973), tandis que la nostalgie et la réflexion traversent Thành phố những tiên cảm lớn (La ville des grandes prémonitions, en 1968) et Trò chuyện với Thành phố của đời mình (Dialogue avec la ville de ma vie, en 1974).

L’attachement de Bằng Việt à Hanoï ne se limite pas à la poésie. Il s’est également traduit par des travaux de recherche et de compilation consacrés à l’histoire et à la culture de Thăng Long - Hanoï. Plusieurs de ses ouvrages figurent dans la collection Thăng Long nghìn năm văn hiến (Thăng Long, mille ans de civilisation).

Son engagement s’est également manifesté dans la gestion de la vie culturelle de la ville. Élu vice-président du Conseil populaire de Hanoï pour deux mandats, de 1991 à 2000, il a ensuite présidé l’Union des associations des arts et des lettres de Hanoï pendant trois mandats, de 2001 à 2016.

Son parcours est aussi étroitement lié au Prix Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï, organisé par le journal Thể thao và Văn hóa (Sport et Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information. Président du jury depuis la création du Prix en 2008 jusqu’en 2025, il a contribué, avec les autres membres du jury, à distinguer des personnalités, des collectifs, des œuvres, des idées et des initiatives remarquables par leur attachement à la capitale.

Au-delà des vers : l’action culturelle

Photo : TTVH/CVN

À ses yeux, la portée de cette distinction dépasse les seuls domaines de la littérature et des arts. Les contributions récompensées peuvent prendre la forme d’un livre, d’une exposition, d’un ouvrage, d’une idée ou d’une action concrète au service de Hanoï. Le critère essentiel reste que l’amour de la ville se traduise par des réalisations tangibles et un impact sur la société.

Au cours de sa carrière, le poète a reçu de nombreuses distinctions : le prix de traduction et de diffusion de la littérature russe de l’Union des écrivains soviétiques et de la Fondation soviétique pour la paix, à Moscou, en 1982 ; le prix d’État des arts et des lettres en 2001 ; le prix de poésie de l’Association des écrivains du Vietnam pour le recueil Ném câu thơ vào gió (Lancer un vers au vent) en 2002 ; le prix littéraire de l’ASEAN en 2003 ; et le prix de traduction pour l’ensemble de sa carrière de l’Association des écrivains de Hanoï en 2006. En 2013, il a été nommé “Citoyen d’honneur de la capitale”.

Pour le Pr.-Dr. Bùi Hoài Sơn, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Bằng Việt est une figure familière et éminente de Hanoï, dont les contributions à la vie culturelle de la ville justifient pleinement cette distinction.

Le journaliste Hồ Quang Lợi, ancien vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, souligne lui aussi la contribution durable du poète au développement culturel de la capitale, à travers plusieurs décennies d’engagement et différentes responsabilités.

Après l’historien de Hanoï Nguyễn Vinh Phúc, l’écrivain Tô Hoài et les musiciens Phú Quang, Hồng Đăng et Trần Tiến, Bằng Việt rejoint à son tour, le 2 octobre dernier, le tableau d’honneur du Grand Prix Bùi Xuân Phái (19e édition). Cette distinction vient saluer un parcours au cours duquel poésie, recherche et action culturelle ont exprimé un attachement indéfectible à La ville de sa vie.

Dan Thanh/CVN