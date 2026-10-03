Prix Bùi Xuân Phái : Bang Viêt, Grand Prix pour une vie dédiée à Hanoï

Le poète Bang Viêt a reçu le Grand Prix de la 19 e édition du Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï", remis le 2 octobre au Temple de la Littérature. Cinq autres œuvres, idées et initiatives ont aussi été distinguées.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie, organisée par le journal Thê thao & Van hoá (Sports et Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), s’est tenue au Temple de la Littérature - Quôc Tu Giám, à Hanoï. Outre le Grand Prix, le jury a décerné deux prix "Œuvre", deux prix "Action", un prix "Idée" et une mention spéciale.

Le poète Bang Viêt, de son vrai nom Nguyên Viêt Bang, est né le 15 juin 1941 à Huê (Centre). Originaire de la commune de Tây Phuong, à Hanoï, il a lié sa vie et son œuvre à la capitale. Hanoï imprègne ses poèmes dès les années de guerre et de bombardements, avant de nourrir ses recherches sur l’histoire et la culture de la ville. Il a aussi consacré plusieurs décennies à la gestion et à la promotion de la vie culturelle hanoïenne.

"La ville de ma vie"

Bang Viêt a composé une trentaine de poèmes sur Hanoï. Parmi eux, Trở lại trái tim mình (Retour au cœur de soi-même), écrit en 1967 ; Đất này, Thăng Long - Hà Nội (Cette terre, Thang Long - Hanoï), en 1973 ; et Trò chuyện với thành phố của đời mình (Dialogue avec la ville de ma vie), en 1974, traduisent son attachement à la capitale et l’évolution de son regard sur elle au fil des époques. Hanoï est devenue très tôt une source d’inspiration majeure de sa poésie. "Dès ma jeunesse, j’avais envie d’écrire sur Hanoï, car c’est ici que j’ai grandi et vécu tant de joies, de peines et de moments mémorables", a-t-il expliqué.

Le poète s’est aussi beaucoup investi dans l’étude de l’histoire et de la culture de la ville. Des ouvrages comme Kẻ sĩ Thăng Long (Les lettrés de Thang Long) et Kinh đô Rồng (La capitale du dragon), ainsi que plusieurs recueils sur la littérature et la culture de Thang Long - Hanoï, montrent sa volonté d’explorer les strates historiques et culturelles qui ont façonné Hanoï et ses habitants.

Photo : BTC/CVN

Son engagement ne s’est toutefois pas limité à la création et à la recherche. Pendant de nombreuses années, il a participé à l’organisation d’activités littéraires et artistiques et exercé des responsabilités dans l’administration de la capitale. Dans ses différentes fonctions, il a multiplié propositions et initiatives au profit de la vie culturelle, littéraire et artistique de Hanoï.

Il a toujours considéré Hanoï comme "la ville de sa vie". "J’ai toujours le sentiment d’avoir reçu énormément de l’affection que Hanoï m’a accordée. C’est pourquoi je pense devoir contribuer à mon tour, pour lui rendre ce qu’elle m’a donné", a-t-il confié.

"Bang Viêt est une figure reconnue, dont l’apport dépasse le seul domaine de la poésie", a déclaré le Professeur associé - Docteur Bùi Hoài Son, vice-président de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation et membre du jury. Il a aussi salué ses nombreuses contributions au développement culturel de Hanoï au cours des dernières décennies.

Cinq autres distinctions pour Hanoï

Trois autres catégories de prix ont été décernées. Le "Prix de l’œuvre" récompense une création artistique (poésie, peinture, danse, théâtre, cinéma ou architecture), le "Prix de l’idée" une proposition originale, et le "Prix de l’action" une activité qui a contribué à améliorer le cadre de vie de la capitale.

Photo : BTC/CVN

Le "Prix de l’œuvre" revient à la série de laques du peintre Thành Chuong consacrée au pont Long Biên, ainsi qu’à la pièce de cai luong (théâtre rénové) Người con gái Hà thành (Fille de Hanoï), du Théâtre de cai luong de Hanoï. La pièce Quân khu Nam Đồng (Région militaire de Nam Dông) a reçu une mention du jury.

Dans sa série, Thành Chuong représente le pont Long Biên à travers une multitude de variations de lignes, de formes et de couleurs. Il réinterprète ce symbole familier de la capitale dans son propre langage pictural, tout en préservant son essence et en exprimant son profond attachement à Hanoï.

Người con gái Hà thành est centrée sur Uyên Thanh, une combattante du renseignement prise dans l’affrontement entre les forces révolutionnaires et le contre-espionnage colonial français. À travers elle, le spectacle évoque le Hanoï des années de guerre et met en lumière la beauté, la détermination et l’élégance des Hanoïennes.

Il traduit aussi le travail de recherche du Théâtre de cai luong de Hanoï pour faire dialoguer un sujet historique avec les sensibilités et les attentes du public contemporain.

Photo : BTC/CVN

Le "Prix de l’action" a récompensé deux initiatives. La première est le premier Festival des cultures du monde à Hanoï, organisé en 2025 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec celui des Affaires étrangères et le Comité populaire municipal. Tenu du 10 au 12 octobre 2025, il a réuni 48 pays et l’UNESCO dans un vaste espace de rencontres et d’échanges. L’événement a offert à Hanoï une nouvelle occasion de dialoguer avec le monde à partir de son patrimoine, de son art et de son identité culturelle.

La seconde est la série d’activités de valorisation du patrimoine du Temple de la Littérature, menée par le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature pour le 950e anniversaire de sa fondation (1076-2026). Elle s’est distinguée par son approche systématique et variée. Au-delà de la transmission traditionnelle de l’histoire et des cérémonies commémoratives, elle a associé recherche, expositions, arts, éducation, technologies, tourisme et échanges internationaux. Le Temple de la Littérature est ainsi devenu non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un espace de création et d’échanges culturels et éducatifs ouvert à l’international.

Le "Prix de l’idée" est allé au projet pilote d’espace culturel et de rue piétonne Thành Thái, dans le quartier de Câu Giây. Sa première phase prévoit un espace piétonnier d’environ 750 m le long de la rue Thành Thái et d’une partie du parc de Câu Giây, ouvert les samedis et dimanches. Une seconde phase l’étendra aux rues voisines.

Photo : VNA/CVN

En marge de la cérémonie, une exposition de 40 panneaux d’information et de photographies a présenté au public les auteurs, œuvres, idées et actions exemplaires nommés pour cette édition.

Dix-neuf éditions, une même passion pour Hanoï

Créé en 2008 à l’initiative de Thê thao & Van hoá (Sports et Culture), qui dépend de la VNA, et de la famille du peintre, le Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï" rend hommage à cet artiste majeur, disparu en 1988 et célèbre pour ses peintures du Vieux quartier.

Au fil des éditions, le prix est devenu un rendez-vous consacré aux auteurs, œuvres, idées et actions inspirés par un attachement profond à Hanoï. Le rédacteur en chef du journal, Nguyên Thiên Thuât, a souligné qu’il avait distingué des contributions très diverses : engagements de longue date en faveur de la culture et des arts, œuvres préservant la mémoire de la capitale et rendant compte de sa vie contemporaine, initiatives de conservation et de valorisation du patrimoine, mais aussi projets susceptibles d’accompagner son développement futur.

Cette 19e édition s’est tenue à l’approche du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954), dans un contexte marqué par de nouvelles orientations en matière de développement culturel, de tourisme, d’intégration internationale et de construction d’une population hanoïenne élégante et civilisée.

Photo : BTC/CVN

Sur les 11 candidatures officielles soumises au jury, six prix et une mention ont été attribués. Les œuvres, idées et actions distinguées couvrent des domaines variés : peinture, théâtre, conservation et valorisation du patrimoine, échanges culturels internationaux, planification urbaine.

Plusieurs candidatures répondent directement aux enjeux actuels du développement de la capitale. D’autres misent sur l’ouverture internationale de Hanoï et le rayonnement de sa culture, dans l’esprit de la Résolution N°59 du Politburo sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation, qui souligne le rôle de la diplomatie culturelle pour promouvoir l’image du pays et renforcer sa position.

Depuis sa création, plus de 170 auteurs, œuvres, idées et actions ont été retenus comme candidatures officielles et plus de 75 distinctions ont été décernées.

Avant Bang Viêt, le Grand Prix a distingué 17 personnalités : le "hanoïologue" Nguyên Vinh Phúc (2009), l’écrivain Tô Hoài (2010), le Professeur Phan Huy Lê (2011), le guitariste Van Vuong (2012), le photographe Quang Phùng (2013), le chercheur Nguyên Tuân San (2014), le chercheur Giang Quân (2015), le photographe Lê Vuong (2016), l’homme de culture Huu Ngoc (2017), le collectionneur et chercheur Nguyên Bá Dam (2018), le Docteur et "Enseignant émérite" Nguyên Thua Hy (2019), le compositeur Phú Quang (2020), le compositeur Hông Dang (2021), le réalisateur Trân Van Thuy (2022), le réalisateur Dang Nhât Minh (2023), l’architecte Hoàng Dao Kinh (2024) et le compositeur Trân Tiên (2025).

Quê Anh/CVN