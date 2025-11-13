UA - ONU

Discutions de coopération et d'action conjointe en matière de paix, de sécurité et de développement

L'Union africaine (UA) et les Nations unies (ONU) ont discuté mercredi 12 novembre, lors de leur neuvième conférence annuelle au siège de l'ONU à New York, de la mise en œuvre des cadres de coopération entre les deux organisations ainsi que de l'action conjointe et des défis liés à la paix, à la sécurité, au développement et aux droits de l'Homme.

Les discussions de haut niveau, coprésidées par le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont également porté sur des sujets tels que le financement en faveur du développement et de l'action climatique, ainsi que la mise en œuvre du programme de la stratégie africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

"La coopération entre nos organisations n'a jamais été aussi forte ni aussi nécessaire", dans un monde en proie à des troubles, secoué par des conflits meurtriers, des inégalités croissantes, le chaos climatique et des technologies incontrôlables, a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse conjointe après la réunion.

"Les répercussions se font profondément sentir sur le continent africain", a-t-il ajouté, énumérant trois domaines "où une action décisive est nécessaire" : faire de l'Afrique une priorité, financer le développement et l'innovation, et investir dans la paix.

Appelant à une réforme de l'architecture financière internationale afin qu'elle reflète le monde d'aujourd'hui et réponde mieux aux besoins des pays en développement, en particulier en Afrique, M. Guterres a déclaré qu'elle devait devenir "plus inclusive, représentative, équitable et efficace".

Le chef de l'ONU a souligné que le développement durable et la paix sont interdépendants et se renforcent mutuellement. "A cet égard, je tiens à réaffirmer mon soutien total à l'initiative +Faire taire les armes+ de l'UA", a-t-il affirmé, soulignant qu'aujourd'hui, l'Afrique était le théâtre de trop nombreux conflits et de trop nombreuses souffrances, notamment au Soudan, au Sahel, au Mali, au Soudan du Sud, en Somalie et en République démocratique du Congo.

Lors de ses interventions, M. Youssouf a déclaré que la conférence annuelle UA-ONU constituait une plateforme stratégique pour une consultation et une coordination périodiques entre les deux organisations.

L'UA et l'ONU ont aligné leurs programmes de développement, Agenda 2063 et Agenda 2030, et les deux organisations travaillent également en étroite collaboration sur des programmes phares en faveur de la paix, a-t-il déclaré.

M. Youssouf a souligné que l'UA et l'ONU avaient déployé ensemble des efforts considérables pour l'adoption du Pacte pour l'Avenir l'année dernière et que les deux organisations étaient désormais très impliquées dans la promotion de la cause de la justice climatique et de la transition énergétique.

L'UA s'est également engagée à travailler avec toutes les parties et les acteurs concernés de l'ONU pour parvenir à une réforme transparente, équitable et juste du Conseil de sécurité, a indiqué M. Youssouf.

Il a également déclaré que, bien que les deux organisations soient confrontées à des difficultés financières, il était essentiel de continuer à soutenir les opérations de paix, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la prévention et la résolution des conflits.

La première conférence annuelle UA - ONU s'est tenue à New York en avril 2017, au cours de laquelle les deux organisations ont signé un cadre commun pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité.

