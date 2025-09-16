Un concert surpris de Bad Bunny retransmis en streaming samedi 20 septembre

Un concert de la star mondiale du reggaeton Bad Bunny sur son île natale de Porto Rico sera retransmis en direct en streaming par Amazon samedi 20 septembre, a annoncé lundi 15 septembre son agence de relations publiques dans un communiqué.

>> Bad Bunny et Taylor Swift enflamment les MTV Video Music Awards

>> Bad Bunny, Blackpink et Frank Ocean pour un Coachella historique

>> Bad Bunny, nouveau moteur du tourisme à Porto Rico

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce concert surprise, réservé aux résidents de Porto Rico, vient conclure une série de 30 shows à guichets fermés, terminée dimanche 14 septembre, dans la capitale de l'île, avant une tournée qui passera par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.

Diffusé "en exclusivité" par Amazon Music, le concert sera "disponible gratuitement dans le monde entier sur l'application Amazon Music, la chaîne Amazon Music sur Twitch (@AmazonMusic) et accessible à tous les clients Amazon sur Prime Video", précise le communiqué.

Bad Bunny et Amazon en ont profité pour annoncer une collaboration dans les domaines de "l'éducation, l'émancipation culturelle et le développement économique (notamment dans le domaine agricole, ndlr) afin d'apporter des changements significatifs à Porto Rico".

Les entreprises portoricaines seront également mises en valeur par une boutique "spécialement conçue" sur le site du géant du commerce en ligne.

Cette série de concerts baptisée "No Me Quiero Ir De Aqui" ("Je ne veux pas partir d'ici") a été l'occasion pour Bad Bunny - Benito Martinez Ocasio de son vrai nom, 31 ans - de célébrer l'identité et l'histoire portoricaines et de mettre en avant les problématiques de l'île, à commencer par sa gentifrication.

AFP/VNA/CVN



