Ba Dinh accueille des dirigeants pour le 95ᵉ anniversaire du Front de la Patrie

À l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Front national unifié du Vietnam (18 novembre 1930-2025), le soir du 16 novembre, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont assisté à la Journée de la Grande union nationale au sein de la communauté du Groupe 1 du quartier de Ba Dinh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère chaleureuse et festive, le secrétaire général Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, les dirigeants présents et les habitants ont rappelé l’histoire de 95 ans du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que son rôle dans la cause révolutionnaire du pays.

Évoquant les réalisations marquantes du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale a indiqué qu’en 2025, malgré de nombreux défis, la croissance du PIB devrait atteindre 8%, et le PIB par habitant environ 5.000 dollars.

Concernant la capitale, il a souligné que le PIB de Hanoï représenterait entre 8% et 10% du PIB national. Il a affirmé : « Ces résultats sont obtenus grâce aux contributions importantes des 126 communes et quartiers de la capitale, et en particulier de celles du quartier de Ba Dinh ».

Événements nationaux majeurs

Le président de l’Assemblée nationale a également rappelé que, d’ici la fin de l’année et au début de 2026, plusieurs événements nationaux majeurs auront lieu, notamment le XIVᵉ Congrès national du Parti, le XIᵉ Congrès national d'Émulation patriotique, le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales du Vietnam et les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le Front de la Patrie à tous les niveaux devrait renforcer de manière vigoureuse ses contenus et modes d’action, conformément aux directives du secrétaire général Tô Lâm : les cadres du Front et des organisations de masse doivent respecter les « Trois proximités » (proches du peuple - proches de la base - proches de l’espace numérique), les « Cinq obligations » (écouter - dialoguer - donner l’exemple - assumer la responsabilité - rendre compte) et les « Quatre interdits » (pas de formalisme - pas d’évitement - pas de renvoi de responsabilités - pas d’écart par rapport aux fonctions assignées).

Le président de l’Assemblée nationale a demandé au Front de la Patrie du quartier de Ba Dinh de poursuivre efficacement le mouvement « Tout le peuple s’unit pour construire une nouvelle ruralité et une ville civilisée ». Il a appelé à saisir rapidement les aspirations de la population, à mettre en œuvre correctement la démocratie de base et à promouvoir pleinement le rôle du peuple selon les principes : « le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple contrôle, le peuple supervise et le peuple bénéficie ».

À cette occasion, le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et les dirigeants ont remis des cadeaux aux familles méritantes du Groupe 1 du quartier de Ba Dinh.

VNA/CVN