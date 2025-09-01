Avec son intelligence et sa résilience, le peuple vietnamien poursuivra la conquête de nouveaux sommets

" Avec son intelligence et sa résilience, le peuple vietnamien poursuivra la conquête de nouveaux sommets ", a déclaré le président Luong Cuong, tout en réaffirmant la détermination du Vietnam à cheminer aux côtés de ses amis internationaux pour bâtir un monde de paix, de prospérité et de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Une réception solennelle a été organisée, lundi soir 1er septembre, au Centre national des conférences à Hanoï par les dirigeants du Parti et de l’État pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Y ont assisté notamment le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et son épouse, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Đô Văn Chiên, ainsi que des représentants des ministères, organismes centraux comme locaux.

La cérémonie a également réuni des Mères héroïnes vietnamiennes, des héros des forces armées, des héros du travail, des représentants des religions, des minorités ethniques, des intellectuels, des scientifiques, des artistes, des jeunes, des entrepreneurs et des Vietnamiens d’outre-mer.

Parmi les invités étrangers figuraient Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat ; Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le premier secrétaire du Parti communiste et président cubain ; Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine ; Igor Sergeyenko, président de la Chambre des représentants de Biélorussie ; Saleumxay Kommasith, le vice-Premier ministre lao. Y étaient également présents les ambassadeurs, chargés d’affaires, représentants des organisations internationales au Vietnam et de nombreux amis étrangers.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le président Luong Cuong a rappelé qu’il y a 80 ans, sur la place historique de Ba Đinh, le Président Hô Chi Minh proclamait devant la nation et le monde entier la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, ouvrant une ère nouvelle d’indépendance, de liberté et de bonheur pour le peuple vietnamien.

Le chef de l’État a exprimé la profonde gratitude du peuple vietnamien envers le Président Hô Chi Minh, les dirigeants de la première génération révolutionnaire, les héros, les martyrs, les Mères héroïnes, les invalides de guerre et tous ceux qui ont consenti sacrifices et dévouement pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Au nom de l’État et du peuple vietnamien, il a également remercié sincèrement les amis internationaux, les forces progressistes et les peuples épris de paix qui, dans le passé comme aujourd’hui, ont soutenu le Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance et dans son effort de développement national.

Le président Luong Cuong a souligné qu’au milieu d’un monde en constante mutation, le destin du Vietnam reste étroitement lié à celui des autres nations. Il a affirmé la volonté du pays de continuer à approfondir ses relations d’amitié et de coopération avec les partenaires internationaux, de contribuer activement à la politique mondiale, à l’économie planétaire et au progrès de la civilisation humaine.

VNA/CVN