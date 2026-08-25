Audit : le Vietnam et l'Irlande renforcent leur coopération

Colette Drinan, secrétaire et directrice de l’audit au sein du Bureau du Contrôleur et Auditeur général (C&AG) d’Irlande, a souligné l’importance de cette visite et a affirmé la volonté de l’Irlande de partager son expérience dans l’élaboration de sa stratégie d’audit pour la période 2026-2030, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique, l’audit de performance ainsi que l’utilisation de l’IA et de l’analyse du big data.

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Une haute délégation de l’Audit d’État du Vietnam (SAV), conduite par le vice-auditeur général Bui Quôc Dung, a travaillé lundi 24 août à Dublin avec le Bureau du Contrôleur et Auditeur général (C&AG) d’Irlande, marquant ainsi la première visite de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Vietnam auprès de son homologue irlandais.

Photo : VNA/CVN

En accueillant la délégation, Colette Drinan, secrétaire et directrice de l’audit au sein du C&AG, a souligné l’importance de cette visite et a affirmé la volonté de l’Irlande de partager son expérience dans l’élaboration de sa stratégie d’audit pour la période 2026-2030, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique, l’audit de performance ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse du big data.

Bùi Quôc Dung a souligné l’importance de cette visite alors que le Vietnam et l’Irlande célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1996-2026), dans le sillage de la visite d’État en Irlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de l’inauguration de l’ambassade du Vietnam à Dublin.

Il a passé en revue le développement du SAV au cours de plus de trois décennies, rappelant que son statut d’institution indépendante chargée de l’audit de la gestion et de l’utilisation des finances et des biens publics a été consacré par la Constitution du Vietnam de 2013. Il a exprimé l’espoir que cette visite jetterait les bases d’une coopération directe, substantielle et durable entre les deux institutions.

Le responsable vietnamien a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience irlandaise concernant la révision et l’amélioration de la loi sur l’audit public, l’élaboration de la stratégie de développement du SAV jusqu’en 2035 avec une vision à l’horizon 2045, ainsi que l’application des technologies de l’information, de l’analyse du big data et de l’IA aux activités d’audit. Ces domaines sont essentiels pour moderniser le SAV et accroître la qualité ainsi que l’efficacité de l’audit public.

La partie irlandaise a présenté sa stratégie pour la période 2026-2030, publiée en décembre 2025 à l’issue d’un vaste processus de consultation et d’études internationales. Cette stratégie vise à améliorer la qualité des services d’audit et à générer des retombées concrètes pour les entités auditées, le Parlement et le public, en s’appuyant sur quatre piliers : les ressources humaines, les processus, les partenariats et la technologie.

En matière de technologie, l’Irlande a partagé son expérience en matière de développement des capacités d’audit numérique, notamment grâce à l’analyse des données utilisée pour la planification des audits, l’évaluation des risques et la détection des transactions inhabituelles. Cette approche permet aux auditeurs d’examiner des ensembles de données complets plutôt que de se fier uniquement à un échantillonnage.

L’IA a également été appliquée à l’examen, à la synthèse et à l’extraction d’informations des documents. Son utilisation est toutefois soumise à une supervision humaine, à la vérification des résultats avant leur utilisation comme éléments probants d’audit et à des exigences strictes en matière de sécurité de l’information.

Bui Quôc Dung a particulièrement apprécié le modèle organisationnel et l’approche stratégique de l’Irlande en matière de ressources humaines et technologiques. Il a déclaré que son expérience dans l’extraction automatisée de données, les applications technologiques sécurisées et les rapports d’audit thématiques constituerait une référence précieuse pour le Vietnam dans l’élaboration de sa stratégie d’audit et l’étude des amendements à la loi sur l’audit de l’État.

Cette séance de travail a contribué à jeter les bases d’une coopération substantielle et durable entre le SAV et le C&AG d’Irlande.

VNA/CVN

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