"Aube des aspirations" : Hanoï dévoile sa rue fleurie au cœur de la Cité impériale de Thang Long

En 2026, la capitale Hanoï marque une étape particulière de son agenda culturel et diplomatique avec l'organisation, pour la première fois, d'une rue fleurie dans l'espace de la Cité impériale de Thang Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

>> Le programme "Happy Têt 2026" prévu en février à la Cité impériale de Thang Long

>> Têt : immersion dans les rites impériaux à la Cité impériale de Thang Long

Photo : VNA/CVN

Ouverte du 23e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Serpent jusqu’au 6e jour du premier mois lunaire de l’Année du Cheval, cette rue fleurie dépasse largement le cadre d’une simple promenade printanière. Elle sert également de cadre prestigieux pour accueillir les ambassadeurs, leurs conjoints et les représentants du corps diplomatique dans le cadre du programme "Journée de découverte du Vietnam 2026". Cette initiative met en lumière le rôle emblématique de la Cité impériale dans la promotion de l’image culturelle du pays auprès de la communauté internationale.

Le projet est le fruit d'une collaboration entre le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï, le groupe SOVICO et la société par actions immobilière Phu Long. L'aménagement a été conçu pour garantir une harmonie totale entre les décors de printemps et la préservation des valeurs historiques et architecturales du site.

Placée sous le thème "Aube des aspirations", la rue fleurie symbolise le passage entre la mémoire millénaire de la capitale et les ambitions de développement de Hanoï dans la nouvelle ère. Le parcours est structuré autour de quatre thèmes principaux : Kinh (Capitale), Kỳ (Merveille), Vọng (Aspiration) et Hội (Rencontre), guidant les visiteurs à travers les différentes strates de l’histoire de la ville.

Les fleurs et plantes choisies sont emblématiques du Nord du Vietnam : pamplemoussiers de Diên, kumquats, pêchers, plants de riz en fleurs… Installés avec des matériaux naturels (bambou, bois) et un éclairage discret, ces éléments végétaux respectent pleinement le caractère solennel et profond du patrimoine.

Parallèlement à cet événement, la société Phu Long maintient sa tradition annuelle en organisant la rue fleurie "Home Hanoi Printemps 2026" dans la zone urbaine Mailand Hanoi City, à l'ouest de la capitale.

La tenue simultanée de ces deux manifestations - l’une à caractère solennel et diplomatique au cœur de la Cité impériale, l’autre plus communautaire et ouverte à tous à Mailand Hanoi City - illustre l’engagement des entreprises privées aux côtés de la ville de Hanoï et de l’UNESCO pour valoriser les traditions du Têt et préserver le patrimoine national.

VNA/CVN