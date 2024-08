Brésil : les incendies causent des pertes de 182 millions d'USD à Sao Paulo

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Lors d'une interview avec la chaîne GloboNews du Brésil, le gouverneur a indiqué que les incendies ont déclenché une alerte maximale dans plus de 50 villes, y compris des centres agricoles clés comme Ribeirao Preto, où les flammes ont désormais été maîtrisées.

Au moins quatre villes ont fermé leurs écoles lundi 26 août en raison de la nécessité de nettoyer les importantes quantités de cendres dans la région, a-t-il ajouté.

"Il est difficile d'estimer les pertes, mais nous les évaluons à 1 milliard de reals", a déclaré le gouverneur.

"Ce qui s'est passé a eu un effet dévastateur pour l'agro-industrie, quelque chose de très triste, c'est pourquoi nous allons soutenir le secteur (...) leur tendre la main, car nous connaissons son importance pour notre économie", a-t-il ajouté.

À cause de la sécheresse et de la chaleur extrême, environ 2.316 incendies se sont déclarés ces derniers jours, suscitant la peur et l'inquiétude parmi les habitants de l'État.

Selon l'Institut national de recherches spatiales, ce chiffre est presque sept fois supérieur à celui des incendies enregistrés en août de l'année dernière.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, a dénoncé dimanche ces incendies comme étant intentionnels, incitant la Police fédérale à ouvrir une enquête sur les crimes environnementaux.

Xinhua/VNA/CVN