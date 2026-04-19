ATP 500 de Barcelone : Fils en finale, à un mois de Roland-Garros

Arthur Fils, 30 e mondial, s'est qualifié le 18 avril pour la finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, où il aura l'occasion face au Russe Andrey Rublev (15 e ) de remporter un premier titre depuis 2024, à un mois de Roland-Garros.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Le No2 tricolore a renversé le jeune espoir espagnol Rafael Jodar (55e) en trois sets (3-6, 6-3, 6-2) au terme d'un beau combat.

Il défiera le 19 avril Rublev, 15e joueur mondial, pour tenter de décrocher le quatrième titre de sa carrière, le troisième en ATP 500.

Son dernier trophée remonte à 2024, à Tokyo, avant qu'il soit écarté des terrains plusieurs mois en raison d'une blessure au dos survenue à Roland-Garros en 2025 qui l'a contraint à déclarer forfait avant son 3e tour contre... Rublev.

Ces retrouvailles avec l'ancien No5 mondial, que Fils a déjà battu sur terre battue en huitièmes de finale à Monte-Carlo l'an dernier (6-2, 6-3), offrent au joueur de 21 ans une belle opportunité de confirmer sa semaine réussie en Catalogne.

"Gagner un titre c'est toujours quelque chose de différent, tu peux gagner plein de matchs dans l'année sans parvenir à en remporter. Donc ce serait génial, c'est sûr", a réagi Fils sur Eurosport.

"Andrey est un grand champion, nous avons eu de belles batailles dans le passé donc je sais que cela ne va pas être facile", a-t-il ajouté.

Jodar finit par exploser

Sur la route de cette quatrième finale en ATP 500, Fils a peiné lors de son entrée en lice face à son compatriote Térence Atmane (41e), contre lequel il a sauvé deux balles de match, avant d'expédier l'Américain Brandon Nakashima, 33e mondial (6-2, 6-3). Il avait ensuite impressionné en s'offrant l'Italien Lorenzo Musetti (9e), tête de série No2 et spécialiste de la terre battue (6-3, 6-4).

D'abord malmené par Jodar, l'un des hommes en forme du circuit du haut de ses 19 ans, Fils a cette fois progressivement pris le dessus dans les échanges malgré les quelques "Vamos Rafa" qui descendaient des tribunes, sur le court central Rafael Nadal.

Le jeune Espagnol, récent vainqueur à Marrakech et impressionnant au tour précédent face au Britannique Cameron Norrie (24e), a en effet fini par exploser face à la puissance du jeune Français, qui s'est montré solide pour décrocher la 100e victoire de sa carrière.

"Il tape très fort, il a une balle très lourde, donc cela m'a pris un set et demi pour m'habituer à sa qualité de frappe. J'ai fini très fort, je pense que j'ai très bien joué, mais il va être très pénible à affronter à l'avenir", a estimé Fils.

Malgré un faible pourcentage de première balle, le Français s'est montré impérial et a fait la différence grâce à son coup droit et sa capacité à remporter les échanges longs.

Il a saisi les opportunités de break pour revenir à une manche partout après en avoir raté six dans le premier set, avant de dérouler dans le troisième avec 11 coups gagnants à 1. Une belle promesse en vue de la finale le 19 avril.

AFP/VNA/CVN