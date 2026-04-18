Football

Hervé Renard licencié par l'Arabie saoudite à deux mois du Mondial

Les chances de voir la célèbre chemise blanche et le brushing impeccable de Hervé Renard sur les pelouses nord-américaines cet été s’éloignent. Le technicien français a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe d'Arabie saoudite de football, qu’il devait diriger lors de la Coupe du monde de football 2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C’est pourtant avec cet objectif qu’il avait quitté, en octobre 2024, l’Équipe de France féminine de football pour revenir à la tête des “Faucons verts”, qu’il avait déjà dirigés entre 2019 et 2023. À l’époque, la sélection saoudienne était en difficulté dans les qualifications, mais Renard espérait redresser la situation.

Le principal intéressé a confirmé lui-même son licenciement, évoquant une décision inhérente aux aléas du football. "L’Arabie saoudite s’est qualifiée sept fois à la Coupe du monde, dont deux fois avec moi. Et je reste le seul entraîneur à avoir dirigé à la fois les qualifications et la phase finale, en 2022", a-t-il souligné, revendiquant une certaine fierté.

Son retour faisait suite au départ de Roberto Mancini, ancien sélectionneur italien, dont le bilan avait été jugé insuffisant malgré son statut de champion d’Europe 2021. À l’époque, la fédération saoudienne avait misé sur la connaissance du groupe par Renard pour relancer une dynamique positive.

Un second mandat sans élan, jusqu’à la rupture

Mais ce second mandat n’a pas reproduit les succès passés. L’entraîneur, qui s’était construit une solide réputation en Afrique en remportant la CAN avec la Zambie en 2012 puis la Côte d’Ivoire en 2015, n’a pas retrouvé l’élan qui avait permis à son équipe de battre l’Équipe d'Argentine de football lors du Mondial-2022.

Malgré une qualification pour la Coupe du monde 2026 - la troisième consécutive pour l’Arabie saoudite - le bilan global reste mitigé, avec des résultats irréguliers et une troisième place partagée en Coupe arabe. Les récentes défaites en matches amicaux contre l’Équipe d'Égypte de football et la Équipe de Serbie de football ont précipité sa chute.

Dans le même temps, la Saudi Pro League a profondément évolué, attirant des stars internationales comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, au détriment parfois du temps de jeu des joueurs locaux.

Alors que des noms circulent déjà pour lui succéder, dont celui du Grec Georgios Donis, l’avenir d’Hervé Renard reste incertain. Une chose est sûre : il ne mènera pas les Faucons verts au Mondial 2026.

AFP/VNA/CVN