Ligue 1

Lens arrache la victoire contre Toulouse et s'accroche à son rêve européen

Après une entame de match catastrophique, Lens a su renverser Toulouse (3-2) vendredi 17 avril au stade Bollaert, en ouverture de la 30 e journée de Ligue 1, au terme d’un scénario renversant qui relance pleinement ses ambitions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Longtemps malmenés, les Sang et Or ont pourtant vécu un début de rencontre cauchemardesque. Dès la 6e minute, une erreur du gardien Robin Risser permettait à Cristian Casseres d’ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Seny Koumbassa doublait la mise de la tête (13e), profitant des largesses de la défense lensoise. En à peine un quart d’heure, Toulouse menait 2-0 et semblait en contrôle.

Mais le tournant du match est survenu à la 17e minute avec l’expulsion de Yann Gboho pour une semelle dangereuse sur Adrien Thomasson. Réduits à dix, les Toulousains ont progressivement reculé, laissant Lens s’installer dans une domination totale.

Portés par leur public, les joueurs de Pierre Sage ont alors entamé un véritable siège du but adverse. Les statistiques témoignent de cette emprise impressionnante : 42 tirs tentés, dont 13 cadrés, 78% de possession et 14 corners. Une pression constante, mais longtemps stérile face à un bloc toulousain héroïque.

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir Lens revenir dans la partie, grâce à Saud Abdulhamid (61e). Puis Adrien Thomasson a remis les deux équipes à égalité (67e), relançant totalement le suspense. À mesure que le temps s’écoulait, l’idée d’un match nul frustrant prenait forme, malgré la domination écrasante des Lensois.

Photo : AFP/VNA/CVN

C’est finalement dans le temps additionnel qu’Ismaëlo Ganiou a surgi pour délivrer Bollaert d’une tête rageuse (90+1), offrant à son équipe une victoire précieuse, tant sur le plan comptable que psychologique.

Au classement, Lens consolide sa deuxième place avec 62 points et prend une avance provisoire sur ses poursuivants, notamment Lille, Marseille, Lyon ou Monaco, tous en lice pour les places européennes. Surtout, ce succès permet aux Artésiens de se relancer après leur lourde défaite dans le derby du Nord face à Lille.

À quelques semaines de la fin de saison, le club entrevoit plus que jamais une qualification directe pour la Ligue des champions. Et comme un clin d’œil du calendrier, Lens retrouvera Toulouse dès mardi en demi-finale de la Coupe de France, avec cette fois un net avantage psychologique.

AFP/VNA/CVN