24 Heures moto : BMW en tête après huit heures de course

La BMW N.37, en tête des 24 Heures du Mans moto à 23h00, s'est emparé des points de bonus attribués au leader de la course après les huit premières heures, devançant de 37 secondes la Yamaha N o 1, vainqueur en 2025.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le règlement du championnat du monde d'endurance prévoit que des points sont accordés aux dix premiers après huit heures et seize heures de course lors des épreuves de 24 heures, au Mans en avril et au Bol d'Or en septembre au Castellet.

Championne du monde en titre, la Yamaha No1 de l'écurie autrichienne YART, pilotée par le trio Karel Hanika, Marvin Fritz et Leandro Mercado, a longtemps occupé la tête en fin de journée et en début de soirée.

Mais vers 23h00, la nuit annonçait une lutte à trois entre cette Yamaha, la BMW belge No37 et la Suzuki No12 du Yoshimura SERT.

La machine du BMW Motorrad Endurance Team semble posséder une botte secrète capable de lui procurer au fil des heures un avantage décisif, si aucun incident ne vient troubler sa course : beaucoup plus économe en carburant que ses concurrentes, elle permet à ses pilotes d'effectuer des relais plus longs. Sur 24 heures, cette économie signifie un, voire deux arrêts au stand de moins que ses adversaires : de quoi gagner de précieuses minutes.

"Nous avons une très bonne stratégie et une bonne consommation de carburant, donc il est possible qu'on prenne bientôt un tour d'avance", a estimé le team manager de l'équipe BMW Werner Daemen a micro du diffuseur Eurosport.

Un succès de BMW le 19 avril serait une première historique, car si les motos européennes ont pris le dessus en MotoGP depuis quelques années, l'endurance reste la chasse gardée des Japonaises. Depuis la première édition des 24 Heures du Mans en 1978, la victoire n'a jamais échappé à une moto nippone, Kawasaki, Honda, Suzuki et Yamaha se partageant le palmarès.

Honda, qui avait placé deux motos en tête dès le départ le 18 avril à 15 heures, a toutefois perdu tout espoir de victoire cette année. La No4 du Tati Team a abandonné, et la No5, celle de Honda France, a été victime d'une chute violente provoquée par une collision, et a perdu près de 40 minutes pour réparer.

Classement à 23h00 après 8 heures de course :

1. BMW No37 (BMW Motorrad Endurance Team) 288 tours

2. Yamaha No1 (YART) à 37 sec

3. Suzuki No12 (Yoshimura SERT) à 1 min 06 sec

4. BMW No76 (AutoRace Ube) à 1 tour

5. Kawasaki No11 (Webike Trickstar) à 1 tour

AFP/VNA/CVN