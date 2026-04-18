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Griezmann veut savourer ses derniers moments avec l'Atlético

Antoine Griezmann, l’attaquant français de Atlético Madrid, a confié vendredi 17 avril vouloir savourer pleinement ses dernières semaines sous les couleurs rojiblancas avant son départ annoncé vers la MLS, où il rejoindra Orlando City SC en fin de saison.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En conférence de presse, à la veille de la finale de la Copa del Rey face à Real Sociedad, son club formateur, le Français a évoqué l’émotion particulière de cette période. "Je réalise que ce sont mes derniers moments quand je suis sur le terrain, que je profite de chaque geste, des chants des supporters ou des consignes du coach", a-t-il expliqué, en référence notamment à Diego Simeone. "Je m’imprègne de tout, j’en profite énormément".

Meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético, Griezmann aborde cette finale avec une motivation intacte, malgré l’émotion liée à ses retrouvailles avec la Real Sociedad, club qu’il a rejoint à seulement 14 ans. "Je leur dois beaucoup, ce sera un match spécial", a-t-il reconnu, tout en insistant sur sa volonté de rester concentré : "Je pense seulement à jouer et à aider l’équipe".

Cette finale intervient dans un contexte chargé pour les Madrilènes, qualifiés quelques jours plus tôt pour les demi-finales de la UEFA Champions League après avoir éliminé le FC Barcelona. Malgré une défaite au retour, leur succès à l’aller leur a permis de poursuivre leur parcours européen.

Concernant la fatigue potentielle, Griezmann se veut rassurant : "Quand on atteint les demi-finales, on oublie tout, même la fatigue". L’objectif est clair pour les Colchoneros : réussir une grande fin de saison. "Nous donnerons tout pour remporter cette Coupe, le groupe le mérite", a-t-il conclu, déterminé à finir son aventure madrilène en beauté.

AFP/VNA/CVN