Barrages NBA : Curry et les Warriors éliminés par Phoenix, Orlando en play-offs

Les Golden State Warriors de Stephen Curry ont été éliminés de la course aux play-offs NBA après leur défaite 111-96 vendredi 17 avril sur le parquet des Phoenix Suns. Ces derniers affronteront désormais le Oklahoma City Thunder au premier tour.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour Golden State, l'élimination marque une nouvelle désillusion, la deuxième consécutive à ce stade et la troisième participation de suite aux barrages sans succès. À 38 ans, Curry, pourtant héroïque quelques jours plus tôt, a été limité à 17 points par la défense adverse. En face, Jalen Green a porté les Suns avec 36 points. Malgré un retour à cinq longueurs à la mi-temps, les Warriors n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

La saison se termine sur une note amère pour les champions 2022, plombés par les blessures et un effectif vieillissant. Plusieurs cadres ont manqué de nombreux matches, fragilisant la dynamique collective. Curry, encore sous contrat pour un an, n’envisage pas la retraite et espère une dernière chance de viser un cinquième titre.

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À l’Est, le Orlando Magic a validé son billet pour les play-offs en écrasant les Charlotte Hornets 121-90. Après une période difficile, les Floridiens ont réagi avec autorité, prenant rapidement le large grâce à une défense étouffante (38-16 après le premier quart-temps, 68-37 à la pause).

Paolo Banchero a été déterminant avec 25 points, 5 rebonds et 6 passes, menant une prestation collective solide. En face, LaMelo Ball, pourtant décisif lors du match précédent, a été trop discret avant de réagir tardivement.

Cette défaite met fin à la saison prometteuse de Charlotte, qui espérait retrouver les play-offs pour la première fois depuis 2016. Orlando, de son côté, affrontera les Detroit Pistons dès dimanche au premier tour, avec l’ambition de poursuivre sur cette dynamique convaincante.

AFP/VNA/CVN