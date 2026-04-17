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International / Sports
Euro de Judo
Boykli et Mkheidze apportent deux premières médailles d'or à la France

La France a parfaitement entamé sa moisson de titres à l'Euro de judo, qui a débuté jeudi 16 avril à Tbilissi, avec Shirine Boukli, sacrée pour la cinquième fois chez les -48 kg, et Luka Mkheidze, qui a remporté un deuxième titre chez les -60kg, dans son pays natal.

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Shirine Boukli (en blanc) championne d'Europe de judo pour la cinquième fois lors de sa finale contre la Russe Sabina Giliazova, le 16 avril à Tbilissi.  
Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà titrée en 2020, 2022, 2023 et 2025, la judoka de 27 ans est venue à bout de la Russe Sabina Giliazova, 4e mondiale, après plus de douze minutes d'un combat très tactique, dont 8 en Golden Score, l'équivalent du temps additionnel, face à une adversaire se livrant peu.

"Ce qui fait la différence, c'est la tête. Il faut qu'on reste calme. Je ne pouvais pas me permettre de me relâcher", a réagi Boukli après sa victoire au micro de RMC Sport.

La médaillée de bronze des JO-2024 à Paris a lancé idéalement l'équipe de France puisque, quelques minutes plus tard, Luka Mkheidze a été sacré chez les -60 kg, son deuxième sacre européen après celui de 2023 à Montpellier.

Dans une ambiance survoltée, Mkheidze, né à Tbilissi il y a trente ans, a battu par ippon le jeune Géorgien Giorgi Sardalashvili, 22 ans, champion du monde des -60 kg en 2024 et tenant du titre européen.

Le Géorgien Giorgi Sardalashvili (en blanc) et le Français Luka Mkheidze lors de la finale des -60 kg aux championnats d'Europe de judo à Tbilissi, remportée par le Français, le 16 avril. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Après deux combats gagnés en prolongation, le double médaillé olympique (bronze à Tokyo en 2021 et or par équipe à Paris-2024) s'était hissé en finale en écartant l'Israélien Izhak Ashpiz, déjà par ippon à 50 secondes de la fin du temps réglementaire.

La dernière finale de la journée concernant la France a en revanche été perdue par Amandine Buchard chez les -52kg face à une adversaire de taille, la Kosovare Distria Krasniqi, No1 mondiale et championne olympique à Tokyo.

Buchard, qui visait à 30 ans un troisième titre continental après ses victoires en 2021 et 2023, doit se contenter de l'argent. Elle avait atteint la finale au terme d'une demi-finale accrochée contre l'Espagnole Ariane Toro Soler, Buchard s'imposant au Golden Score avant de sortir du tatami en boitant légèrement.

Déçue mais résolue pour la suite, Buchard a jugé sur RMC Sport que ce combat montrait qu'elle était "toujours là" et qu'il faudrait "compter sur (elle)" à l'avenir. "Cela envoie un signal à la concurrence", notamment dans l'optique des prochains Mondiaux de Bakou, du 4 au 11 octobre en Azerbaïdjan.

Au premier jour de cet Euro, qui s'achève dimanche, une quatrième médaille française a été récoltée par Walide Khyar, qui s'est paré de bronze en -66 kg après un ippon infligé à l'Arménien Harutyun Abrahamyan, qui avait battu en repêchage le Français Daikii Bouba, tenant du titre de la catégorie.

AFP/VNA/CVN

#Euro de Judo #Boukli #Mkheidze

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