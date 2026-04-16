Équipe de France : l'ascension brisée d'Hugo Ekitiké, forfait pour le Mondial-2026

La sentence, redoutée depuis la veille, est tombée et c'est le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui l'a communiquée le 15 avril : la grave blessure subie par l'attaquant de Liverpool Hugo Ekitiké, mardi à Anfield contre le PSG, " va malheureusement l'empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde" .

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'avant-centre ou ailier de 23 ans, sorti sur civière pour une blessure dont la nature reste à confirmer, "retrouvera son meilleur niveau, j'en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble du staff", a ajouté Deschamps dans un communiqué transmis aux médias.

"Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense", a poursuivi le sélectionneur.

Le 14 avril au soir, lors du quart de finale retour de Ligue des champions perdu 2-0 à Anfield face au Paris SG, Hugo Ekitiké s'est écroulé au sol à la 28e minute, en se tenant immédiatement l'arrière de la cheville droite. Il est sorti du terrain sur une civière, en pleurs, après avoir été incapable de se relever malgré plusieurs tentatives.

Alors que le staff de l'équipe de France laisse le joueur et son club communiquer sur la nature exacte de la blessure, les images suggèrent une rupture du tendon d'Achille, totale ou partielle, qui doit encore être confirmée par des examens effectués en fin d'après-midi, a précisé une source proche du joueur.

"Hugo s'est fait très mal, c'est une blessure assez grave", avait indiqué dès mardi soir son entraîneur Arne Slot en conférence de presse après l'élimination de Liverpool. "Je ne sais pas s'il va rejouer cette saison", avait ajouté le coach néerlandais des Reds, laissant présager déjà, la gravité de la blessure de l'attaquant français.

Triste

"Je suis vraiment triste pour lui", avait dit Ibrahima Konaté, son coéquipier en club et en équipe de France, aux premières loges pour constater le dépit d'Ekitiké. "J'ai entendu beaucoup de choses, mais je préfère ne pas en parler car avec la Coupe du monde et tout ce qui se prépare cet été, c'est très difficile pour lui en ce moment".

De nombreux coéquipiers du jeune attaquant chez les Bleus, à commencer par son capitaine Kylian Mbappé, avec qui il aurait pu être associé en attaque cet été en Amérique, se sont fendu d'un message de soutien à l'avant-centre sur les réseaux sociaux.

L'ancien Rémois, en échec lors de son passage au Paris SG, barré par le trio Mbappé-Neymar-Messi puis régénéré à Francfort où il a été prêté avant d'y être définitivement transféré, a pris une autre dimension à Liverpool, où il brille depuis son arrivée (17 buts et 6 passes décisives en 45 matches).

Sa bonne saison lui a permis de rejoindre les Bleus en septembre 2025 pour la première fois de sa carrière lors des matches de qualification pour le Mondial, où il avait marqué son premier but avec l'équipe de France en novembre contre l'Ukraine (4-0).

En huit sélections, Ekitiké avait marqué des points pour figurer dans la liste pour le Mondial qu'annoncera Didier Deschamps le 14 mai.

Il avait notamment séduit lors de la fenêtre internationale de mars, avec un but contre le Brésil (2-1) en match amical lors de la tournée américaine des Bleus.

Pour le remplacer dans sa liste pour le Mondial (11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique), Dider Deschamps peut compter sur différentes options, dont Randal Kolo Muani (Tottenham), Marcus Thuram (Inter Milan), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ou encore Christopher Nkunku (AC Milan).

AFP/VNA/CVN