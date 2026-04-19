Euro de judo : deux nouvelles médailles pour les Bleus

Les Bleus ont remporté deux nouvelles médailles aux Championnats d'Europe de judo avec l'argent décroché par Melkia Auchecorne en -70 kg et le bronze par Maxime-Gaël Ngayap Hambou chez les -90 kg, le 18 avril à Tbilissi.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour sa première finale européenne, Auchecorne, 21 ans, a été battue de manière expéditive par la Hongroise Szofi Ozbas, N.4 mondiale et tenante du titre. Prise dans un étranglement, la Française a dû baisser les armes au bout de 53 secondes.

"C'est allé vraiment vite. C'est super frustrant parce que je savais que j'avais les ressources pour aller la chercher", a-t-elle réagi au micro de RMC Sport. "Je l'avais déjà battue (en septembre) donc j'étais vraiment confiante."

Auchecorne s'était jusque-là montrée impeccable au cours de la journée, battant des cadors de la catégorie comme les médaillées olympiques Madina Taimazova en demie ou Sanne Van Dijke en 16e de finale.

Double championne du monde chez les juniors, la jeune Française a confirmé son talent en remportant quatre médailles en Grand Slam depuis son passage chez les séniors l'an dernier. Récemment montée de la catégorie inférieure, elle décroche la première médaille continentale de sa carrière et devrait s'imposer comme l'un des espoirs à suivre en vue des JO de Los Angeles en 2028.

Quelques instants plus tard, Maxime-Gaël Ngayap Hambou a offert à l'équipe de France sa deuxième médaille de la journée en s'imposant dans son combat pour le bronze des -90 kg.

"Manque de sensations"

Battu en quart de finale par le Roumain Axel Cret, le Français a dû se sortir des repêchages pour en arriver jusque-là et le médaillé d'argent de l'an dernier avait fort à faire face au héros local Lasha Bekauri, double champion olympique en titre.

"Aujourd'hui c'était une compétition un peu compliquée pour moi, j'étais un peu en manque de sensations, mais il y a la médaille à la fin de la journée donc je suis content", a déclaré le médaillé de bronze des JO de Paris.

Ngayap Hambou s'est imposé par deux waza-ari en moins de deux minutes face au Géorgien, qui semblait diminué par une blessure à une épaule.

L'autre Tricolore en lice le 18 avril, Alexis Mathieu, a été éliminé par le Serbe Nemanja Majdov en huitièmes de finale des -90 kg au terme d'un combat de près de neuf minutes.

Avant le dernier jour de compétition dimanche 19 avril, les Bleus comptent neuf médailles dont deux titres, ceux remportés jeudi 16 avril par Luka Mkheidze (-60 kg) et Shirine Boukli (-48 kg).

Le 19 avril, la France comptera sur quatre représentants avec Kaïla Issoufi en -78 kg, Léa Fontaine et Romane Dicko en +78 kg ainsi que Mathéo Akiana Mongo chez les lourds.

Dicko, invaincue en cinq participations à l'Euro, espère remporter un sixième titre continental.

AFP/VNA/CVN