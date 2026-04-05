Athlétisme : Gressier et Beaugrand font tomber les records à Lille

Les vedettes de l'athlétisme français au rendez-vous lillois : Jimmy Gressier a amélioré son record d'Europe du 5 km en 12 min 51 tandis que la triathlète Cassandre Beaugrand s'est emparée du record de France du 10 km en 30 min 52, samedi après-midi 4 avril.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Venu pour battre le record du monde établi par l'Éthiopien Berihu Aregawi (12:49) en décembre 2021, Jimmy Gressier a échoué à quelques secondes de sa quête, mais a tout de même enflammé le Boulevard de la Liberté, grand axe de Lille où s'étaient massés de nombreux spectateurs.

Champion du monde du 10.000 m à Tokyo en septembre, le Boulonnais de 28 ans s'est approché de son objectif en battant de six secondes le précédent record d'Europe, qu'il avait déjà obtenu à Lille l'an dernier.

"Je me suis battu pour le public, a-t-il soufflé après la course. J'avais des sensations de malade. (...) Il ne manque pas grand-chose pour le record du monde. (...) Il n'est pas battu. Ce n'est pas grave".

Arrivé "à domicile" après des Mondiaux de cross décevants, Gressier à avoué qu'il "doutai(t)" et avait besoin de "retrouver un peu la douleur, le goût du sang, dans les derniers 500 mètres". "Aujourd'hui ce qui a fait la différence, c'est qu'il y avait beaucoup d'envie. J'étais trop content de recourir", a-t-il conclu.

Troisième derrière Gressier et l'Éthiopien Addisu Yihune (12:54), Yann Schrub échoue aussi à battre le record du monde mais confirme sa forme étincelante en 12 min 56, deux semaines après sa médaille de bronze mondiale en salle du 3.000 mètres.

Pari réussi pour Beaugrand

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Un peu plus tôt dans l'après-midi, Cassandre Beaugrand s'est illustrée en réussissant son retour à la course, avec la volonté de "(s)e faire plaisir".

Médaillée d'or en triathlon aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la Française de 28 ans a effacé la marque de 31 minutes établie par Alessia Zarbo à Prague en septembre 2025, pulvérisant par la même occasion son record personnel (33 min 12 sec) qui datait de 2016.

"J'ai une base maintenant et je suis persuadée qu'avec un peu de travail, peut-être que je peux encore l'améliorer", a-t-elle souri après la course malgré la douleur ressentie et les crampes pendant la course.

Vedette de l'athlétisme français depuis son titre olympique à Paris, Cassandre Beaugrand a reçu, au même titre que Gressier, le soutien du public lillois, venu en nombre sous un ciel gris puis ensoleillé, avec un vent moins fort que prévu.

C'est la Kényane Agnes Ngetich qui a remporté le 10 km avec un très bon chrono de 28 min 58 sec, tandis que l'Italienne Nadia Battocletti (30:08) a échoué à une seconde du record d'Europe détenu par la Britannique Megan Keith.

La course masculine a été remportée par l'Éthiopien Khairi Bejiga en 26 min 51 sec. Parti sur des bases très élevées, le Français Étienne Daguinos n'a pas réussi à suivre ce rythme au point d'abandonner.

AFP/VNA/CVN