France

Budget, urgences, pénurie de médecins : les dossiers en souffrance à la Santé

Financement de la Sécurité sociale, services d'urgences exsangues, désertification médicale mais aussi "santé mentale" dont le Premier ministre Michel Barnier veut faire la "grande cause nationale" en 2025 : la nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a devant elle des défis immenses et un budget toujours plus serré.