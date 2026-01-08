Angleterre : Arsenal heureux sans jouer, Brentford do Brasil

Le leader Arsenal, attendu le 8 janvier contre Liverpool, a vu ses concurrents Manchester City et Aston Villa perdre des points, le 7 janvier, dans une Premier League où Brentford et son buteur brésilien Igor Thiago continuent de faire le show.

Les deux clubs dirigés par des entraîneurs intérimaires, à savoir Manchester United (7e, 32 pts) et Chelsea (8e, 31 pts), n'ont eux pas ramené la victoire espérée contre des équipes beaucoup moins bien classées.

Les "Red Devils" ont fait match nul 2-2 chez l'avant-dernier Burnley, tandis que les "Blues" ont perdu 2-1 le derby contre Fulham sous les yeux de Liam Rosenior, leur nouveau boss, en tribunes.

Au sommet de la Premier League, la lutte pour le podium a pris un tournant peut-être décisif le 7 janvier avec le coup de mou de Manchester City, qui a concédé un troisième match nul de suite.

L'équipe de Pep Guardiola (2e, 43 pts) compte cinq points de retard sur Arsenal (1er, 48 pts) et ce trou pourrait devenir un gouffre en cas de victoire des "Gunners" jeudi chez eux contre Liverpool (4e, 34 pts).

Erling Haaland a mis les Skyblues sur la voie du succès sur penalty (41e), son 20e but en Premier League cette saison, mais Kaoru Mitoma lui a répondu d'un joli tir lointain (60e).

Quant à Aston Villa (3e, 43 pts), le club de Birmingham a enregistré à Crystal Palace (0-0) son premier match nul en championnat depuis le 21 septembre. Il avait ensuite enchaîné 13 victoires en 15 matches.

Thiago, Brésilien record

L'équipe en forme du moment, c'est Brentford, passé de la seizième place à la cinquième en moins d'un mois.

Mercredi, les "Bees" ont piqué Sunderland (3-0) grâce à Igor Thiago, auteur d'un doublé trois jours après un triplé contre Everton (4-2).

L'avant-centre de 24 ans occupe la deuxième place au classement des buteurs avec 16 unités, un total jamais atteint par un Brésilien sur une saison en Premier League.

Thiago parvient à faire oublier le départ de la doublette Wissa-Mbeumo durant un été particiulièrement difficile pour le club de l'ouest londonien, qui a aussi perdu son capitaine (Christian Norgaard) et son entraîneur (Thomas Frank), partis respectivement à Arsenal et Tottenham.

Sunderland recule à la dixième place après cette cinquième défaite de la saison. L'entraîneur Régis Le Bris peut en vouloir à Enzo Le Fée, auteur d'une "Panenka" ratée sur penalty face à Caoimhin Kelleher.

Un autre Français s'est en revanche distingué : Junior Kroupi a contribué à la victoire de Bournemouth contre Tottenham (3-2) en marquant son septième but en Premier League.

La performance de l'ex-joueur de Lorient, déjà buteur contre Arsenal (3-2) le 3 janvier en sortie de banc, a cependant été éclipsée par le but vainqueur de son coéquipier Antoine Semenyo dans le temps additionnel.

L'ailier ghanéen a fêté son 26e anniversaire avec un tir magnifique (90e+5) et offert une première victoire en douze matches aux "Cherries" (après 6 défaites et 5 nuls), qu'il est sur le point de quitter pour Manchester City, d'après les médias spécialisés.

Final fou à Newcastle

L'arrivée prochaine de Rosenior à Chelsea a été gâchée, elle, par le voisin Fulham.

L'ancien entraîneur de Strasbourg, qui prendra les "Blues" en charge jeudi, a assisté impuissant à la défaite de sa nouvelle équipe, affaiblie tôt dans le match par le carton rouge de Marc Cucurella (22e).

Le technicien anglais devra régler ce problème chronique d'indiscipline à Chelsea. Il s'agit du septième carton rouge de la saison, toutes compétitions confondues.

Everton en a reçu deux dans le même match, mercredi soir contre Wolverhampton (1-1), par la faute de Michael Keane et Jack Grealish.

Leurs visiteurs en ont profité pour récolter un point, leur cinquième en trois matches, eux qui n'en avaient pris que deux dans les 18 premières journées.

Wolverhampton (20e, 7 pts) reste tout de même très loin de l'actuel premier relégable, Nottingham Forest (17e, 21 pts), vainqueur mardi d'un autre mal classé, West Ham.

Enfin, la palme du spectacle est revenu à Newcastle (6e, 32 pts), vainqueur 4-3 de Leeds dans une ambiance de folie à St James' Park. Les "Magpies" ont été menés trois fois, sont revenus trois fois au score et l'ont emporté sur un but de Harvey Barnes au bout du suspense (90e+12).

