United Cup : le tenant américain en demi-finales, la Pologne en quarts

L'équipe américaine, portée par Coco Gauff, s'est qualifiée mercredi 7 janvier pour les demi-finale de la United Cup tandis qu'Iga Swiatek a également contribué à la qualification de la Pologne en quarts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour les États-Unis, tenants du titre, Coco Gauff, No4 mondiale, a facilement battu Maria Sakkari (No3) 6-3, 6-2. Et même si Stefanos Tsitsipas a ramené la Grèce à égalité en battant Taylor Fritz 6-4, 7-5, le double décisif a arraché la victoire in extremis pour les Américains.

Coco Gauff, encore elle, associée à Christian Harrison, a battu la paire Sakkari-Tsitsipas tout au bout du super tie-break, 4-6, 6-4, 10-8.

Gauff, qui avait perdu son tout premier match dans la compétition lundi 5 janvier contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro, a cependant connu de nouveaux problèmes avec son service : "J'ai réussi un meilleur match aujourd'hui", a-t-elle savouré après avoir écarté Sakkari. "J'ai essayé d'effacer le match que j'avais perdu lundi, c'est la beauté de ce tournoi, et je suis donc très heureuse de donner la victoire à mon équipe aujourd'hui".

À Sydney, la No2 mondiale Iga Swiatek a qualifié la Pologne pour les quarts de finale où les Polonais affronteront l'Australie vendredi 9 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Swiatek, lauréate de six titres en Grand Chelem, a facilement battu la Néerlandaise Suzan Lamens (97e) 6-3, 6-2 à Sydney. Hubert Hurkacz, de retour sur les courts sept mois après une blessure à un genou, avait donné le premier point à la Pologne en s'imposant face à Tallon Griekspoor 6-3, 7-6 (7/4).

Les autres quarts opposent la Belgique à la République tchèque et la Suisse à l'Argentine.

Ce tournoi mixte par nations, disputé entre Sydney et Perth, rassemble 18 équipes et sert de préparation à l'Open d'Australie, qui démarre le 18 janvier à Melbourne.

AFP/VNA/CVN