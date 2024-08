Vietnam - Japon

Promouvoir la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné que le Vietnam et le Japon entretiennent des relations de longue date et de nombreuses similitudes culturelles... qui sont les prémisses pour que les deux pays puissent se connecter, renforcer leurs relations et leur coopération.

Au cours de ces dernières années, sur la base des bonnes relations entre les deux pays, la coopération de défense Vietnam-Japon a été promue et développée de manière globale par les deux parties, obtenant de nombreux résultats positifs.

Il a affirmé la défense comme l'un des piliers importants des relations entre les deux pays, notamment dans les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier des délégations de haut niveau ; le maintien efficace des mécanismes de dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres…, le renforcement de la coopération en matière de transfert de technologie, la résolution des conséquences de la guerre au Vietnam...

Selon Hoàng Xuân Chiên, le potentiel de coopération en matière de défense entre les deux parties reste très important, en particulier dans les zones où le Japon est fort et où le Vietnam est dans le besoin.

Il a demandé au vice-ministre des Affaires étrangères du Japon Funakoshi Takehiro de s'exprimer auprès des dirigeants du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense du Japon afin que les deux parties continuent de promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense pour qu'elle devienne de plus en plus développée, pratique et efficace, apportant une contribution importante aux très bonnes relations générales entre les deux pays.

Funakoshi Takehiro a souligné que les relations de coopération entre le Vietnam et le Japon sont sur une bonne voie de développement, notamment la coopération en matière de défense. Il a espéré que dans les temps à venir, la coopération dans la défense entre les deux pays continuera à se développer de manière approfondie, substantielle et efficace, contribuant à promouvoir le développement de chaque pays, à maintenir la stabilité et la paix dans la région et dans le monde.

VNA/CVN