AmsÉlan 2026 : l'art au service du français

À Hanoï, le Festival AmsÉlan 2026 a réuni élèves, enseignants et partenaires internationaux autour d’une approche innovante de l’apprentissage du français. Entre ateliers artistiques et échanges interculturels, l’événement illustre le dynamisme de la francophonie dans l’éducation vietnamienne.

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Photos : Mai Quynh/CVN

Les 4 et 5 avril dans la capitale, le Lycée d’excellence Hanoi-Amsterdam a accueilli le Festival AmsÉlan 2026, un événement éducatif et culturel rassemblant des élèves issus de plusieurs lycées spécialisés à travers le pays, notamment à Hanoï, les villes de Ha Long (province de Quang Ninh, au Nord) et de Vinh (province de Nghê An, au Centre).

Dès la première journée, les participants ont été immergés dans une série d’ateliers artistiques - théâtre, improvisation, chorale, danse et cirque - encadrés par des enseignants et artistes francophones. L’objectif était de proposer une autre manière d’apprendre le français, plus concrète et plus vivante, en lien direct avec l’expérience.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Thi Thu Hiên, représentante du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a souligné que ce type d’initiative s’inscrivait pleinement dans les orientations actuelles du secteur. "Le festival constitue un modèle concret d’éducation globale, qui ne se limite pas aux connaissances, mais vise également le développement des compétences sociales, artistiques et linguistiques", a-t-elle affirmé.

Un français vécu autrement

Dans les ateliers, la langue française est devenue un véritable outil d’expression. Le théâtre, notamment, a permis aux élèves de mobiliser à la fois la parole, le corps et les émotions.

"Il ne s’agit pas seulement d’apprendre la langue, mais de la vivre", a expliqué Quentin Delorme, professeur de théâtre et d’improvisation. "Le théâtre oblige les élèves à s’exprimer dans des situations concrètes, ce qui facilite l’appropriation du français au quotidien".

Il a également insisté sur l’importance des échanges entre élèves de différents établissements : d’abord réservés, ils s’ouvrent progressivement, créent des liens et gagnent en confiance.

Dans l’atelier chorale, la musique a joué un rôle similaire. Pour Marianne Seguin, professeure en arts de la scène, l’un des principaux enjeux est de libérer la parole : "Dans un cadre ludique, les élèves comprennent que faire des erreurs n’est pas grave. Cela les encourage à s’exprimer davantage, ce qui est essentiel pour progresser".

Photo : BTC/CVN

Un apprentissage spontané et collaboratif

Les élèves eux-mêmes ont souligné l’intérêt de cette approche. Nguyên Minh Hang, élève de seconde au Lycée d'élite de Ha Long, a évoqué "une expérience enrichissante, qui permet de rencontrer de nouveaux amis et de pratiquer le français de manière naturelle".

"Dans l’atelier, nous communiquons en français sans même nous en rendre compte", a-t-elle confié, mettant en avant un usage spontané de la langue, rarement atteint dans un cadre scolaire traditionnel.

Au-delà des compétences linguistiques, les ateliers ont également favorisé le développement de qualités transversales telles que le travail en équipe, l’écoute et la créativité. En réunissant des élèves de différentes régions, le festival a créé un espace d’échange et de partage, contribuant à renforcer la cohésion et l’ouverture.

Une francophonie ouverte et créative

Le festival s’est poursuivi par un gala artistique mettant en valeur les productions des élèves, avant une cérémonie de clôture en présence de plusieurs partenaires internationaux, dont l’ambassade de France, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cette participation a témoigné du dynamisme de la coopération éducative dans l’espace francophone et de l’intérêt croissant pour les programmes bilingues au Vietnam.

Pour Nguyên Thi Thu Hiên, ces collaborations internationales contribuent à "créer un environnement d’apprentissage concret, permettant aux élèves de développer des compétences linguistiques essentielles dans un contexte d’intégration internationale".

Le nom même du festival, "Élan", reflète l’esprit de l’événement : une impulsion, une énergie tournée vers l’avenir. À travers cette initiative, les élèves sont encouragés à développer leur confiance, leur créativité et leur capacité à évoluer dans un environnement multiculturel.

Plus largement, AmsÉlan 2026 a mis en lumière l’évolution des pratiques éducatives au Vietnam, marquées par une ouverture accrue et une diversification des méthodes. En intégrant l’art, la langue et l’échange au cœur de l’apprentissage, le festival offre un modèle inspirant pour l’ensemble du système éducatif.

Mai Quỳnh/CVN