La Francophonie célébrée avec éclat à Hanoï

La Journée internationale de la Francophonie a été célébrée dans une atmosphère conviviale et solennelle, dans la soirée du 20 mars, au bord du lac Văn (lac de la Littérature), au sein du Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam).

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Photo : VNA/CVN

Réunissant diplomates, responsables vietnamiens, représentants d’organisations internationales, enseignants, étudiants et amoureux de la langue française, la cérémonie de la Journée internationale de la Francophonie a mis en lumière l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Francophonie.

Organisée comme une tradition annuelle, l’évènement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, le président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam, Pierre Du Ville, ainsi que des ambassadeurs et représentants de la communauté francophone.

Dans son discours, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné la portée symbolique de cette célébration, rappelant que la Francophonie ne se limite pas à une communauté linguistique, mais incarne des valeurs fondamentales telles que "le dialogue, la solidarité, le respect de la diversité culturelle et la coopération pour le développement durable".

Il a également mis en avant le rôle actif et responsable du Vietnam au sein de cet espace, affirmant que la Francophonie constitue "un cadre important pour mettre en œuvre sa politique extérieure, promouvoir une intégration internationale active et affirmer son engagement en faveur du multilatéralisme".

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Le vice-ministre a insisté sur les perspectives de coopération dans des domaines clés tels que l’éducation, la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et le tourisme durable. Il a par ailleurs réaffirmé la volonté du Vietnam de contribuer activement au succès du prochain Sommet de la Francophonie prévu au Cambodge.

"Génération Paix" : la jeunesse au cœur des défis

La dimension internationale de l’événement a été renforcée par le message de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, lu par Kaloyan Kolev, chargé du programme de l’OIF en Asie-Pacifique. Dans ce message, le Vietnam est salué comme "un pays pilier de la Francophonie en Asie-Pacifique", reconnu pour son attachement au multilatéralisme et au respect du droit international.

Photo : VNA/CVN

Le message a également mis en lumière la vitalité du français dans le monde, désormais parlé par 396 millions de locuteurs, et son rôle croissant en tant que "langue de l’emploi, de l’innovation et de l’entrepreneuriat".

En particulier, la thématique de cette année, "Génération Paix : contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé", résonne avec force alors que le monde fait face à de nombreuses crises. Ainsi, ce thème fait également écho au prochain Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Phnom Penh, au Cambodge, en novembre 2026. Ce sommet marquera le retour de l'instance suprême de l'OIF en terre asiatique, près de 30 ans après le sommet historique de Hanoï en 1997.

Hommage à l'excellence diplomatique

Moment fort de la soirée, la remise du Prix d’honneur du GADIF 2026 a distingué l’ambassadeur Dô Duc Thành pour son engagement remarquable en faveur de la Francophonie. Dans son allocution, Pierre Du Ville a salué "un parcours témoignant d’un engagement constant au service de son pays, mais aussi de la transmission des savoirs et de la Francophonie".

Diplomate et universitaire, Dô Duc Thành a contribué à la formation de nombreuses générations de cadres vietnamiens dans le domaine des relations internationales, tout en œuvrant activement à la promotion de la langue française. Son implication remonte notamment aux préparatifs du Sommet de la Francophonie de Hanoï en 1997, marquant durablement le paysage francophone du pays.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie, animée par des performances artistiques d’élèves et d’étudiants francophones, a également mis en avant la jeunesse, thème central de l’édition 2026. Ce choix reflète la volonté de valoriser le rôle des jeunes dans la construction d’un monde plus inclusif, pacifique et solidaire.

Dans le cadre prestigieux du Temple de la Littérature, symbole du savoir et de la tradition éducative vietnamienne, cette célébration a réaffirmé la place du français comme langue de connaissance, de créativité et d’ouverture. Elle a surtout témoigné du dynamisme du Vietnam, qui entend poursuivre et renforcer son rôle au sein de la communauté francophone dans les années à venir.

Hông Anh/CVN