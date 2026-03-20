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Francophonie
À la découverte des pays ayant le français en partage

Plongez au cœur de la Francophonie à travers un jeu aussi ludique qu’instructif. À partir d’indices géographiques et culturels, reconstituez les noms de pays membres ou partenaires de cet espace linguistique partagé, et testez vos connaissances tout en voyageant d’un continent à l’autre.

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#Francophonie #jeu #espace linguistique

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