À la découverte des pays ayant le français en partage

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Plongez au cœur de la Francophonie à travers un jeu aussi ludique qu’instructif. À partir d’indices géographiques et culturels, reconstituez les noms de pays membres ou partenaires de cet espace linguistique partagé, et testez vos connaissances tout en voyageant d’un continent à l’autre.
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