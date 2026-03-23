Voyage en Francophonie avec la réalité virtuelle

Le matin du 21 mars 2026, à l’Espace de coopération universitaire francophone de Hô Chi Minh-Ville (Université de médecine Pham Ngoc Thach), l’événement intitulé "Voyage francophone en réalité virtuelle" s’est déroulé dans une ambiance dynamique, attirant de nombreux étudiants passionnés par la langue française et les technologies.

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Le programme, organisé conjointement avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, a proposé une expérience d’apprentissage innovante, alliant langue et réalité virtuelle (VR).

Conçu comme une véritable "journée de découverte", l’événement a permis aux étudiants non seulement de se familiariser avec les équipements de réalité virtuelle, mais aussi de tester directement différentes applications VR. L’objectif du programme est de créer un espace permettant aux étudiants d’échanger leurs expériences et de favoriser les interactions entre les étudiants francophones à Hô Chi Minh-Ville, tout en encourageant la créativité et la capacité d’appliquer la technologie dans la pratique.

Dès la phase d’ouverture, l’atmosphère s’est rapidement animée grâce à des activités de mise en relation et de constitution des équipes. Chaque groupe, composé de trois étudiants, a été équipé d’un casque VR pour entamer son parcours d’exploration. Après une brève initiation à l’utilisation du matériel, les participants sont passés à la phase de découverte et de test des applications de réalité virtuelle.

Le point fort du programme résidait dans le travail en équipe. Les groupes étaient chargés de concevoir un scénario d’application VR visant à promouvoir la communauté francophone. Les idées les plus prometteuses ne se limitaient pas à un simple concept, mais pouvaient être mises en œuvre lors de futurs événements de l’AUF.

Nguyên Thị Ngọc Nhi, étudiante de l’Université Van Hiên, a partagé : "J’ai trouvé cette activité très amusante, surtout grâce à l’expérience du casque de réalité virtuelle. » De son côté, Phạm Khải Ca a souligné l’importance de la créativité et du travail collectif : « Globalement, j’ai trouvé la séance intéressante, car elle nous a permis de découvrir la VR et de travailler en équipe. Les organisateurs ont créé un environnement favorable à la créativité et à l’expression de nos idées".

Au-delà de l’expérience individuelle, le programme a également favorisé les échanges entre étudiants francophones de Hô Chi Minh-Ville. À travers les discussions et les présentations de projets, les participants ont pu apprendre les uns des autres, tout en renforçant leurs compétences en prise de parole et en travail d’équipe en français.

La session de présentation et d’évaluation, organisée en fin de programme, a réservé de nombreuses surprises grâce à des idées originales. Plusieurs équipes ont proposé des applications intégrant la réalité virtuelle afin de valoriser la langue française et les cultures francophones : intégration d’applications "Language Lab" pour l’apprentissage du vocabulaire, conception de visites virtuelles de pays francophones, ou encore création d’espaces d’échange via la plateforme Roblox. Le jury a particulièrement apprécié la dimension concrète et la faisabilité des propositions.

À l’issue de l’événement, des récompenses attractives, telles que des écouteurs Baseus et des souris Logitech, ont été remises à chaque membre des équipes lauréates. Par ailleurs, tous les participants ont reçu des souvenirs ainsi qu’un certificat délivré par l’AUF, en reconnaissance de leur engagement et de leur participation active.

"Voyage en Francophonie avec la réalité virtuelle" ne constitue pas seulement une activité de découverte technologique, mais illustre également une tendance de fond dans l’innovation des méthodes d’enseignement et d’apprentissage des langues étrangères. L’intégration de la réalité virtuelle dans l’éducation ouvre de nouvelles perspectives, permettant aux apprenants d’apprendre la langue de manière plus immersive, interactive et efficace.

Dans un contexte de transformation numérique en pleine accélération, de telles initiatives contribuent à réduire l’écart entre technologie et éducation, tout en stimulant le potentiel créatif des jeunes générations. Fort du succès de cet événement, il est à prévoir que des activités similaires continueront à se développer à l’avenir, offrant ainsi aux étudiants francophones au Vietnam des expériences toujours plus riches et diversifiées.

Texte et photos : Quang Châu - Nhi/CVN