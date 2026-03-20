Hô Tô Phuong : l’avenir du numérique s’écrit en français

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La découverte du français chez Hô Tô Phuong date de sa plus tendre enfance. On peut dire qu’elle a baigné dans un océan francophone puisqu’elle a appris le français dès l’âge de sept ans. De l’école primaire au lycée dans la mégapole du Sud, cette langue lui a donné le goût de l’innovation, de la recherche et des nouveaux médias. À la maison, la présence de ses grands-parents maternels a aussi été déterminante, lui offrant le goût du français. Si l’on ajoute que son époux est lui aussi francophone, architecte de formation, le tableau est complet.

Mme Hô et son époux ont tous les deux fait leurs études en France et gardent des liens de coopération très actifs avec le monde francophone, notamment avec la France mais aussi le Québec. Elle aime à se souvenir que le choix du français dans sa jeunesse était quasi évident, mais que c’était aussi un choix de survie stratégique pour continuer la tradition familiale d’une part, et se distinguer dans un paysage général très anglophone en Asie du Sud-Est d’autre part. Elle m’a même parlé de la stratégie de l’océan bleu (Blue Ocean Strategy), théorisée par W. Chan Kim et Renée Mauborgne, consistant à créer un nouvel espace de marché inexploité (océan bleu) pour rendre la concurrence obsolète, plutôt que de se battre dans des marchés saturés (océans rouges). Sur la base de cette théorie, je pouvais me lancer dans la présentation de ses recherches passionnantes.

Innovations pédagogiques

Mme Hô Tô Phuong contribue au rayonnement de la francophonie académique au Vietnam en y apportant son expertise des médias numériques et des innovations pédagogiques. Son parcours d’excellence s’ancre dans des formations techniques et théoriques en France. Tout a commencé à l’ESIEE Paris. Cette école de haut niveau forme des ingénieurs spécialisés dans les médias numériques, alliant informatique, arts et sciences. Ce cursus de trois ans prépare aux métiers du jeu vidéo, de la 3D, de la réalité virtuelle et de l’audiovisuel. Ainsi, diplômée en ingénierie des médias numériques à l’ESIEE, via notamment sa filière IMAC (Image, Multimédia, Audiovisuel et Communication), et formée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), elle a achevé son cursus par un doctorat en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris II Panthéon-Assas en 2003. À partir de ce moment-là, elle n’aura de cesse de s’impliquer très activement dans des projets précurseurs de développement de la télévision numérique en Europe et au Vietnam.

Photo : NVCC/CVN

Retournée dans son pays natal, en véritable architecte de l’enseignement supérieur, elle fonda et dirigea, à partir de 2010, plusieurs programmes universitaires pionniers en création et production multimédia à Hô Chi Minh-Ville.

En tant qu’éducatrice, elle explore à travers plusieurs projets les apports transformateurs des nouveaux médias au sein des modèles éducatifs modernes.

Sa dimension internationale s’est accrue en février 2013 lors de son séjour de recherche au Laboratoire de communication appliquée (LCA) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM - Canada). Cette expérience canadienne lui a permis de théoriser ce qu’on appelle le “Transmedia Learning” à travers une approche communicationnelle structurée. Plus récemment, elle a mis à profit la période pandémique pour approfondir ses réflexions critiques sur les enjeux de la transformation numérique dans l’enseignement supérieur nord-américain et asiatique. Ses recherches tournent autour du fait de raconter les histoires d’une autre manière pour correspondre aux attentes nouvelles et aux évolutions des nouveaux médias.

Des activités inventives

Aujourd’hui, outre ses fonctions décanales à l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH), Mme Phuong dirige la “Future Frame Celebration Week”. De quoi s’agit-il ? C’est un festival de cinéma dédié à l’innovation numérique et technologique, confirmant ainsi son rôle stratégique à la croisée de la création artistique, de la science et de la coopération internationale. On sait que les progrès remarquables de la réalité étendue (XR) et de l’intelligence artificielle (IA) transforment le paysage cinématographique, trouvant un écho particulier auprès des jeunes publics, familiers avec l’utilisation des smartphones et des consoles de jeux. La prolifération de ces technologies revêt une importance capitale en Asie du Sud-Est et le Vietnam s’impose rapidement comme une plateforme incontournable de sous-traitance. Cependant, malgré ce changement technologique et culturel dynamique, le pays manque encore d’un événement de rassemblement dédié pour mettre en valeur et célébrer la fusion des récits cinématographiques modernes et des nouvelles technologies. Consciente de cette lacune, la HUTECH, par la volonté et l’énergie de Mme Phuong, est désormais très fière de la création et de l’envol de cette “Future Frame Celebration Week”, notamment en collaboration avec la société française “Prenez du Relief”.

La première édition a eu lieu du 31 octobre au 2 novembre 2024, avec des projections de films: animation, films interactifs, courts métrages en formats 3D et verticaux, narrations basées sur l’IA, ainsi que des ateliers animés par des experts du secteur. L’édition 2025 a aussi connu un grand succès et notre brillante universitaire est déjà sur le pont pour celle de cette année avec, en permanence, la même question en tête : “Comment créer du contenu technologique innovant pour les nouveaux médias ?”. Cela nous concerne tous.

Hervé Fayet/CVN