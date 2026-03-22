Hanoï en vert et en mouvement pour célébrer la Francophonie

Dès les premières heures de la matinée du 22 mars, le parc Thông Nhât à Hanoï s’est transformé en un vaste espace de rencontre, de sport et de culture à l’occasion de la Journée de la Francophonie 2026. Placée sous le thème évocateur "Vert demain", cette édition a rassemblé plus de 1.600 participants autour d’un programme riche mêlant course à pied, orientation professionnelle et échanges culturels.

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Au cœur de l’événement, la 4ᵉ édition de la Course de la Francophonie a une nouvelle fois confirmé son succès populaire. Des coureurs de tous âges et de tous horizons se sont élancés sur les différentes distances proposées, dans une ambiance à la fois festive et engagée. T-shirts verts sur les épaules et sourires aux lèvres, ils ont incarné l’esprit de cette édition tournée vers un avenir plus durable.

"C’est un grand succès populaire puisqu’on a plus de 1.600 participants, des plus jeunes aux plus âgés. C’est un moment de joie pour célébrer la Francophonie, pour célébrer notre diversité", a souligné Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, en marge de la course. Pour lui, l’événement dépasse le simple cadre sportif : "Cette année, la course est aussi mise sous le signe de nos valeurs partagées : la solidarité, l’amitié, et notre engagement commun pour un avenir plus écologique, plus vert".

Le choix du thème "Vert demain" n’est pas anodin. Jouant sur la proximité sonore entre "vert" et "vers", il invite à penser à la fois la couleur de l’écologie et la direction d’un futur à construire. Sur la piste comme dans les allées du parc, cette double lecture s’est matérialisée par une mobilisation collective en faveur d’un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Une course pour tous

Pour Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, cette course incarne pleinement l’esprit de la Francophonie : "Sur cette piste, il n’y a ni frontières, ni passeports. Il y a des Vietnamiens, des Français, des Belges, des Suisses… Tous rassemblés par une même langue et un même élan". Et d’ajouter avec enthousiasme : "Courir, c’est écologique : pas d’émissions, pas de carburant, juste l’énergie humaine".

Au-delà de la performance sportive, c’est bien la convivialité qui a marqué les esprits. Thomas Gass, ambassadeur de Suisse au Vietnam, n’a pas caché son plaisir : "Regardez cette énergie, ces générations différentes, des gens très sportifs et d’autres moins… C’est merveilleux. C’est ça la francophonie : un mélange de personnes réunies autour de l’amour d’une langue". Lui-même a participé à la course sur une courte distance, privilégiant "le plaisir, la convivialité, et le fait de se sentir partie d’un ensemble plus grand".

Des opportunités éducatives pour les jeunes

Mais la Journée de la Francophonie ne s’est pas limitée à la course. Tout autour du parc, un véritable village francophone s’est déployé avec des stands d’ambassades, d’universités et d’organisations internationales. Le Forum de l’orientation et de l’emploi francophone a notamment attiré de nombreux jeunes, venus s’informer sur les opportunités d’études, de stages et de carrières offertes par la maîtrise du français.

"La langue française est une chance", a insisté Pierre Du Ville, "une chance pour les jeunes Vietnamiens d’ouvrir des portes, de construire des ponts et de saisir des opportunités dans un monde qui en a bien besoin". Une conviction largement partagée par les participants.

Rabbi Kimbangi, étudiant en double diplomation entre Hanoï et La Rochelle, incarne cette dimension internationale. Originaire de la République démocratique du Congo, il a tenu à participer à cette journée : "Étant francophone et étudiant ici à Hanoï, c’était important pour moi d’être présent. L’ambiance est vraiment extraordinaire, j’ai beaucoup apprécié toutes les activités". Il évoque notamment les concours d’éloquence, les expositions et la découverte de nouvelles thématiques comme l’intelligence artificielle : "Cela m’a donné des idées que je pourrais même reproduire dans mon pays".

Cette diversité d’activités illustre la vitalité de la Francophonie au Vietnam, portée par un réseau dynamique d’institutions, d’écoles et d’entreprises. Comme l’a rappelé Olivier Brochet, l’événement est le fruit d’une collaboration étroite entre acteurs francophones et partenaires vietnamiens : "Toutes les institutions françaises, mais aussi les écoles, les universités et les entreprises se mobilisent pour promouvoir la francophonie au Vietnam".

Au fil de la journée, entre foulées sportives, discussions animées et découvertes culturelles, un même fil conducteur s’est imposé : celui d’une communauté ouverte, solidaire et tournée vers l’avenir. Dans un monde souvent marqué par les divisions, cette célébration a offert une parenthèse d’unité et d’espoir.

Et lorsque les derniers coureurs ont franchi la ligne d’arrivée, l’essentiel était déjà ailleurs : dans les rencontres, les échanges et cette énergie collective qui, le temps d’une journée, a fait battre Hanoï au rythme de la Francophonie.

Mai Quynh/CVN