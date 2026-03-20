Francophonie au Vietnam : une fête animée du Nord au Sud

Battant au rythme de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), ce mois vibrant célèbre la langue française. Une atmosphère francophone et festive règne sur tout le pays grâce à une multitude d'activités : spectacles, échanges académiques, exposition et atelier BD, projections de films, course, salon d’orientation et d’emploi...

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Photos : VNA/CVN

Dans tout le pays, 32 établissements scolaires labellisés LabelFrancÉducation incarnent une excellence éducative et une vitalité multiculturelle francophone.

Récemment, le label France Éducation a récompensé l’excellence de quatre établissements à Cân Tho. La ville du Delta du Mékong compte désormais six écoles labellisées.

Une délégation française, conduite par le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson, s’est rendue le 11 mars à Cân Tho. Elle y a remis le LabelFrancÉducation - gage d’excellence pour la qualité supérieure de l’enseignement bilingue du français - au lycée Châu Van Liêm et à l’école primaire Mac Dinh Chi.

Le 12 mars, Éric Soulier, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam et directeur de l’Institut français du Vietnam, a décerné cette même distinction au collège Luong Thê Vinh et à l’école primaire Ngô Quyên.

Cân Tho abrite désormais six écoles labellisées. Aux quatre nouveaux lauréats de 2026 - lycée Châu Van Liêm, collège Luong Thê Vinh, écoles primaires Ngô Quyên et Mac Dinh Chi - s’ajoutent le lycée d’élite Ly Tu Trong (2019) et l’école primaire Trân Quôc Toan (2025). Cette reconnaissance internationale consolide la coopération éducative franco-vietnamienne et le rayonnement de la francophonie dans la région.

Le LabelFrancÉducation est un certificat de qualité délivré par le gouvernement français aux établissements scolaires à l’étranger, qui contribuent positivement au développement de la langue et de la culture françaises. Plus de 600 établissements dans le monde ont obtenu ce label, dont 32 au Vietnam.

Perspectives de partenariat

Photo : CTV/CVN

Nguyên Thi Ngoc Diêp, vice-présidente du Comité populaire de Cân Tho, a déclaré que ce prestigieux label reconnaissait les efforts constants des écoles locales et attestait de la qualité de l’enseignement bilingue (vietnamien et français) dans la ville. Elle a ajouté que cette réussite témoignait de l’en-gagement de la localité à promouvoir la langue française et les cultures des pays francophones et à construire un environnement d’apprentissage multiculturel.

Le consul général Etienne Ranaivoson a souligné que, forte de relations franco-vietnamiennes solides, la France souhaitait renforcer sa coopération avec les collectivités vietnamiennes, et notamment Cân Tho, dans des secteurs prioritaires tels que l’éducation et la santé.

La reconnaissance de six écoles dans le cadre du programme LabelFrancÉducation devrait dynamiser la coopération éducative entre les établissements français et locaux, contribuant ainsi au développement des ressources humaines et au renforcement des liens d’amitié entre les deux pays.

Activités multicolores du Mois de la Francophonie ● À Hanoï, le 14 mars : l’Université de langues et d'études internationales (ULIS) a organisé la fête “Couleurs culturelles 2026” avec expositions, arts et échanges académiques, illustrant la richesse francophone et l’engagement de la jeunesse. ● À Hô Chi Minh-Ville, du 14 mars au 2 avril : expo “Voyage dans la 9e dimension - BD Wallonie-Bruxelles” et atelier de dessins animé par le bédéiste belge francophone Eddy Coubeaux à l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF). ● À Hanoï (21-27 mars au Centre national du cinéma) et à Hô Chi Minh-Ville (21-24 mars à DCiné Bên Thành) : le 16e Festival du film francophone projette sept films français, suisse, canadien, marocain, haïtien et dominicain, présentés par des ambassades francophones au Vietnam, ainsi que par la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam et la Représentation régionale pour l'Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie. ● À Hanoï le 22 mars, au Parc Thông Nhât : la Journée de la Francophonie 2026 placée sous le thème "Vert Demain" sera co-organisée par la Représentation régionale pour l'Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie, l'Agence universitaire de la Francophonie en Asie-Pacifique (AUF - Asie-Pacifique), la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, l’ambassade de France au Vietnam, et l’Institut français du Vietnam. Au programme : ■ La 4re édition de la Course de la Francophonie qui rassemblera plus de 1.000 participants autour de trois parcours (2,5 km, 5 km et 10 km). ■ Le Salon d’orientation et d’emploi francophone 2026, un espace de rencontre entre les jeunes, les universités, les entreprises et les institutions et ambassades francophones. Ce salon sera l’occasion de soutenir l’employabilité et la mise en avant des jeunes talents francophones. ■ Les spectacles, tout au long de la matinée les écoliers et étudiants francophones se relaieront pour offrir au public une quinzaine de représentations artistiques et culturelles.

Thuy Hà - VNA/CVN







