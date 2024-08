Allemagne : hausse des commandes industrielles en juin, une première en six mois

>> Allemagne : les exportations poursuivent leur reprise en avril

>> Allemagne : la chute du marché des véhicules électriques se poursuit

Cette remontée d'un indicateur clef pour le secteur manufacturier, pilier de l'économie allemande, intervient après cinq mois de baisse. C'est mieux que la légère hausse attendue par les analystes sondés par la société Facset, qui tablait sur une augmentation de 1%. Sur un an, les commandes chutent de 11,8%, a indiqué l'institut des statistiques Destatis. Ce rebond sur un mois a été porté par la demande intérieure, qui a augmenté de 1,2%, tandis que les commandes en provenance de l'étranger ont continué de diminuer (-3,1%). "L'évolution récente des commandes intérieures, ainsi que les résultats de l'enquête de la BCE sur la distribution du crédit aux banques, pourraient laisser entrevoir une augmentation des intentions d'investissement", a jugé le ministère de l'Économie dans un communiqué séparé. "Toutefois, une reprise plus large de l'activité industrielle n'est pas probable pour l'instant, compte tenu de la morosité persistante des entreprises et de la faiblesse persistante de la demande étrangère", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN