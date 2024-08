Inde : neuf enfants ont été tués dans l'effondrement d’un mur à la suite des pluies

Le drame s'est produit alors que les enfants se trouvaient dans une tente dressée au pied de la maison délabrée qui côtoyait un temple. À la suite de l'effondrement du mur, deux enfants sont morts sur le coup et sept autres sont décédés à leur arrivée à l’hôpital ou en chemin. Plusieurs autres enfants ont été blessés et hospitalisés. Leur pronostic vital n’est pas engagé. Les pluies diluviennes de ces dernières semaines ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et la destruction de nombreux bâtiments, routes et ponts dans différentes régions de l'Inde.

TASS/VNA/CVN