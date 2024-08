Allemagne : la chute du marché des véhicules électriques se poursuit

Photo : AFP/VNA/CVN

Le marché a été affecté par une baisse de 36,8% des ventes de modèles 100% électriques par rapport au même mois en 2023. Il s'agit de la sixième baisse consécutive pour ce segment.

Ce recul est lié à la décision en décembre 2023 du gouvernement allemand d'arrêter quasiment du jour au lendemain son programme d'aides à l'achat pour les véhicules électriques, en raison de contraintes budgétaires.

En conséquence, les voitures électriques ont représenté seulement 13% des 238.263 immatriculations enregistrées en juillet, en forte baisse par rapport à la moyenne 2023, qui était supérieure à 18%.

Ce déclin remet en cause l'objectif du gouvernement allemand de voir circuler 15 millions de voitures électriques d'ici 2030. De leur côté, les ventes de voitures hybrides ont continué de progresser (+18,4%). Les ventes de voitures à diesel et à essence ont grimpé respectivement de 1,4% et de 0,1%.

APS/VNA/CVN