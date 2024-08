L'Indonésie veut produire 100.000 barils de pétrole par jour d'ici 2028

L'Indonésie tente d'augmenter sa production pétrolière qui est en baisse depuis 2020, en inversant la tendance à la baisse de la production en exploitant d'anciens champs pétroliers et en essayant de trouver de nouveaux champs pétroliers, dans le but de produire 100.000 barils par jour d'ici 2028.

>> L'Indonésie va augmenter sa production de pétrole et de gaz

À court terme, six champs pétroliers entreront en production en 2028, a déclaré le 2 août le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif. Il s'agit d'Ande Ande Lumut, Singa Laut Kuda Laut, Hidayah, BUIC, OO-OX et Forel. Outre les six champs pétroliers, le gouvernement indonésien tente d'augmenter la production de pétrole à partir de la récupération des puits existants. Habituellement, l'augmentation de la production à partir de la récupération est de 30%. Le gouvernement a donc demandé à la compagnie pétrolière et gazière nationale Pertamina d'augmenter la production de 50%. L'Indonésie a produit 708.000 barils de pétrole par jour en 2020 et 578.000 barils en 2024.

VNA/CVN