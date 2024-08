États-Unis : déménagement du siège social du géant pétrolier Chevron

>> TotalEnergies vers de nouveaux bénéfices records en 2023

>> Wall Street termine en hausse, aidée par une chasse aux bonnes affaires

Le géant pétrolier Chevron devient ainsi la dernière entreprise en date à quitter la Californie, la plus grande économie et le plus peuplé État des États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN