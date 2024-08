Tir : la Chilienne Crovetto Chadid remporte le skeet féminin

Crovetto Chadid, passée par un shoot-off (tir de départage) pour entrer en finale, a devancé les deux athlètes arrivées aux premières et deuxièmes places des qualifications, la Britannique Amber Rutter et l'Américaine Austen Smith. Il s'agit de la première médaille d'or olympique du Chili dans ce sport, où il n'en avait qu'une d'argent au palmarès, et de la troisième, tous sports confondus.

AFP/VNA/CVN