Les MAE égyptien et saoudien discutent de l'escalade régionale

Les deux ministres ont souligné l'importance de mettre un terme à l'escalade en cours et ont exhorté les principaux pays, en particulier les États-Unis, à assumer leurs responsabilités et à contribuer à mettre un terme à la vague de violence. L'Égypte s'engage à poursuivre la coordination et la consultation avec l'Arabie saoudite pour relever les défis internationaux et régionaux, ajoute le communiqué. Le chef de la diplomatie saoudienne a affirmé la poursuite de la coopération avec l'Égypte sur les questions régionales afin de servir les intérêts des deux pays et d'assurer la stabilité et la sécurité de la région.

Xinhua/VNA/CVN