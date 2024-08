Ouganda : l'hélicoptère transportant le vice-président du Parlement a un accident

>> Activités de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân en Ouganda

>> La Chine et l'Ouganda s'engagent à développer une coopération pratique

>> Ouganda : nomination d'un nouveau commandant de la force de l'ATMIS

Rusoke Kituuma, porte-parole de la police, a expliqué à Xinhua par téléphone que la collision évitée de justesse impliquait un hélicoptère privé Bell 206 JetRanger qui appartiendrait à la compagnie aérienne locale BAR Aviation Uganda. L'accident s'est produit à l'aérodrome Nyakisharara alors que M. Tayebwa et son entourage rentraient de Kampala, la capitale ougandaise, a ajouté le porte-parole. Les médias locaux ont rapporté dimanche que des flammes s'étaient élevées du cockpit, suscitant la panique à bord de l'appareil, et que le pilote avait décidé de faire atterrir l'hélicoptère en catastrophe. M. Tayebwa a écrit dimanche sur son compte X, que personne n'avait été blessé dans l'accident. "Chers tous, mes collègues et moi-même nous portons bien. Personne n'a été blessé".

Xinhua/VNA/CVN