Les incidents aériens augmentent en Thaïlande après le COVID-19

Selon le rapport annuel sur la sécurité de la Thaïlande 2023 publié le 4 août, il y a eu 11 "incidents graves" l'année dernière impliquant des avions immatriculés en Thaïlande et dans d'autres pays, une augmentation rapide par rapport à seulement deux en 2021 et six en 2022. Bien que le nombre d'"incidents graves" ait augmenté, le nombre d'accidents d'avion est tombé à deux l'année dernière contre quatre en 2022. Le taux d'accidents reste assez stable et il y a eu une augmentation significative des incidents graves depuis 2021 et la fin de la pandémie de coronavirus, selon le rapport. La plupart des incidents graves survenus en 2023 concernaient des avions commerciaux, le reste des avions privés. Les incidents graves incluent un avion effectuant un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Hat Yai le 24 juin de l'année dernière en raison de fumée dans le cockpit, et un avion atterrissant avant d'atteindre la piste de l'aéroport de Samui le 29 août 2023.

VNA/CVN