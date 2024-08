SpaceX a placé 23 satellites Starlink en orbite

Selon SpaceX, les satellites ont été lancés à bord d'une fusée Falcon 9 depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à 01h01 heure de l'Est (05h01 GMT). Peu après le lancement, le premier étage du propulseur Falcon 9 est revenu et a s'est posé sur un drone stationné dans l'océan Atlantique. SpaceX a confirmé le déploiement des 23 satellites. Selon une description de mission de SpaceX, c'est le 12e lancement et atterrissage de ce propulseur.

Xinhua/VNA/CVN