Allemagne : des drones survolent l'aéroport de Munich, le trafic aérien suspendu

Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich le 2 octobre au soir à cause d'un survol de drone d'origine inconnue, a déclaré un porte-parole de la police allemande.

Photo : AFP/VNA/CVN

D'après un communiqué de l'aéroport, 17 vols au départ de Munich ont ainsi été annulés dans la soirée, affectant près de 3.000 passagers. L'heure de reprise du trafic n'a pas encore été annoncée.

15 vols censés arriver à Munich ont aussi été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort.

Les passagers bloqués à Munich ont été pris en charge avec des lits de camps, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, ajoute le communiqué.

Le 2 octobre, vers 19h30 GMT, plusieurs personnes ont aperçus des drones aux alentours de l'aéroport, a confirmé le porte-parole de la police.

Les autorités bavaroises ont lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite de nouveau été repérés, cette fois au dessus du site de l'aéroport, entrainant vers 20h30 GMT la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage.

Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, "aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones" ni leur origine, précise le porte-parole.

Cet incident survient avant le dernier week-end de l'Oktoberfest, qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich.

La fête de la bière dans la ville bavaroise avait été fermée une demi-journée le 1er octobre après une alerte à la bombe et un drame familial.

Le 2 octobre, les 27 pays européens se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques croissantes et ont discuté de la mise en place d'un "mur" antidrone.

Le 26 septembre en Allemagne, un "essaim" de drones a été repéré au-dessus de l'État de Schleswig-Holstein.

Le gouvernement allemand a assuré vouloir donner l'autorisation aux forces armées d'"abattre" ces engins.

