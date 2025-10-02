Le Royaume-Uni va supprimer son programme de regroupement familial

Le Royaume-Uni doit annoncer jeudi 2 octobre un plan pour mettre fin à un mécanisme permettant aux membres des familles de réfugiés déjà installés dans le pays de les rejoindre, dans le cadre d'un durcissement de la politique d'asile sous la pression de l'extrême droite.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Alors que les demandes de regroupement familial avaient déjà été suspendues le mois dernier, le Premier ministre travailliste Keir Starmer doit présenter un plan pour supprimer définitivement le programme lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne à Copenhague.

"Ces réformes fondamentales seront la base d'un système plus équitable où (...) le chemin vers la régularisation devrait être plus long et mérité grâce à une contribution au pays", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué mercredi soir.

Le gouvernement travailliste de M. Starmer tente de raffermir sa position face à des niveaux record d'immigration légale et irrégulière, pour contrer la montée du Parti d'extrême droite anti-immigration Reform UK et apaiser un débat national houleux.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, près de 21.000 visas de regroupement familial de réfugiés ont été délivrés dans l'année précédant juin 2025. La grande majorité a été attribuée à des femmes et des enfants.

Dans le cadre de ce changement de politique, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ne bénéficieront plus automatiquement du regroupement familial, a annoncé le gouvernement.

"Le Royaume-Uni continuera à jouer son rôle en accueillant de véritables réfugiés fuyant les persécutions. Mais (...) il n'y aura pas de ticket gagnant pour s'établir au Royaume-Uni, les gens devront le mériter", a ajouté M. Starmer.

Mercredi, le gouvernement a également déclaré vouloir changer l'interprétation de la législation sur les droits humains afin de faciliter les expulsions.

Plus de 111.000 personnes ont demandé l'asile au Royaume-Uni entre juin 2024 et juin 2025, le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis les premières statistiques en 2001, selon les dernières données du Home Office.

Par ailleurs, plus de 33.000 personnes sont arrivés illégalement dans le pays en traversant la Manche dans des embarcations de fortune depuis le début de l'année, un record pour cette période.

Au moins 27 personnes sont mortes en tentant la traversée depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles françaises.

L'Association britannique Refugee Council a estimé que cette suspension allait pousser "davantage de gens désespérés dans les bras des passeurs".

La ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmood, avait proposé lundi de conditionner l'obtention d'un titre de séjour permanent à plusieurs critères, dont un haut niveau d'anglais, un emploi et des heures de travail bénévole.

AFP/VNA/CVN