Chine

Nombre record de voyages ferroviaires de passagers lors de la Fête nationale

Les chemins de fer chinois ont enregistré un nombre record de 23,13 millions de voyages de passagers mercredi 1 er octobre, premier jour des huit jours de congés de la Fête nationale et de la Fête de la mi-automne, a annoncé jeudi 2 octobre l'opérateur ferroviaire national.

Photo : Azertag/VNA/CVN

Ce chiffre marque un record historique pour une seule journée, selon la China State Railway Group Co., Ltd..

L'opérateur ferroviaire a estimé que 19,3 millions de trajets seraient effectués jeudi 2 octobre, avec 1.409 trains supplémentaires prévus. Comme la Fête de la mi-automne coïncide cette année avec la Fête nationale, les huit jours de congés devraient entraîner une forte augmentation de la demande de voyages, alimentée par un tourisme robuste et les visites familiales.

Dans tout le pays, les opérateurs ferroviaires ont mis en place des mesures coordonnées afin de garantir des voyages sûrs et efficaces. Ces efforts comprennent l'installation de consignes à bagages intelligentes dans les gares et le renforcement des contrôles de l'alimentation électrique dans les pôles de transport essentiels.

Selon le ministère des Transports, la Chine devrait enregistrer environ 2,36 milliards de voyages de passagers à l'échelle nationale pendant la période des vacances, avec une moyenne quotidienne estimée à 295 millions, soit une augmentation de 3,2% par rapport à la même période en 2024.

Xinhua/VNA/CVN