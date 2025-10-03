École effondrée en Indonésie : le bilan porté à 7 morts, selon les secours

Le bilan de l'effondrement d'une école en début de semaine en Indonésie est passé le 3 octobre de cinq à sept morts après la découverte de deux nouveaux corps sans vie sous les décombres, a annoncé un responsable des secours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les équipes de secours ont découvert deux élèves sous les débris le 3 octobre au matin, "tous deux ont été retrouvés morts", a déclaré Yudhi Bramantyo, directeur des opérations de recherches et de secours, précisant que "tous deux sont des garçons". "Le nombre total de victimes retrouvées mortes s'élève donc à sept", a-t-il ajouté.

Selon un pointage officiel, 59 personnes sont encore piégées sous les décombres, selon des responsables qui ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain.

Le 1er octobre, cinq survivants ainsi que deux cadavres avaient été extraits des décombres de l'internat islamique mixte de Sidoarjo, ville située à 30 km de Surabaya, dans l'Est de la grande île de Java.

Selon des sources locales, seul le quartier des garçons a été touché dans l'effondrement du bâtiment comptant plusieurs étages.

Des parents désespérés, sans nouvelles de leurs enfants disparus, continuent le 3 octobre de suivre sur place les travaux d'évacuation et de déblayage.

Une grue était à pied d'œuvre le 2 octobre pour déblayer les décombres et quatre autres devaient être déployées par la suite, a indiqué M. Suharyanto, directeur de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Une enquête sur les causes de l'effondrement qui s'est produit le 29 septembre dans l'après-midi a été ouverte. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon les experts.

AFP/VNA/CVN