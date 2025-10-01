Philippines : le bilan du puissant tremblement de terre s'élève à 69 morts

Le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a frappé mardi soir 30 septembre la province de Cebu, au centre des Philippines, s'élève à 69 morts, a annoncé mercredi 1 er octobre le Bureau de la défense civile des Philippines.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'administrateur adjoint du bureau, Bernardo Rafaelito Alejandro, a déclaré lors d'un briefing public que 30 personnes sont mortes dans la ville de Bogo, l'épicentre du séisme, dix dans la ville de Medellin, 22 dans la ville de San Remigio, cinq dans la ville de Tabogon, et une dans chacune des municipalités de Sogod et Tabuelan.

Il a précisé que les victimes sont mortes après avoir été écrasées par l'effondrement des murs de maisons ou de bâtiments.

Le Conseil national de gestion et de réduction des risques de catastrophes (NDRRMC) a initialement fait état d'au moins 147 blessés.

M. Alejandro n'a pas fourni les derniers chiffres sur le nombre de blessés et de personnes portées disparues.

Le nombre de morts devrait augmenter alors que les secours poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage des survivants piégés sous les décombres et dans les bâtiments effondrés.

"Nous attendons que notre équipe d'évaluation termine son évaluation rapide", a annoncé M. Alejandro lors d'un point de presse antérieur.

La province de Cebu a déclaré l'état d'urgence, permettant au gouvernement, en particulier aux unités gouvernementales locales, d'accéder rapidement aux fonds d'urgence (fonds de catastrophe naturelle) pour fournir des secours et procéder à la réhabilitation, ainsi que de mettre en œuvre des mesures telles que le gel des prix des produits de première nécessité pour protéger les résidents touchés.

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie avait initialement signalé qu'un séisme de magnitude 6,7 en mer avait frappé la province de Cebu mardi à 21H59 heure locale. L'institut a par la suite révisé la magnitude à 6,9, ajoutant que le séisme s'était produit à une profondeur de 5 km, à environ 19 km au nord-est de la ville de Bogo.

La secousse a également été ressentie dans de nombreuses provinces voisines du centre des Philippines, ainsi que dans certaines régions du sud du pays.

L'institut a rapporté avoir enregistré plus de 600 répliques depuis mardi soir.

Les Philippines se trouvent sur la "Ceinture de feu du Pacifique", une région sujette aux séismes et à l'activité volcanique.

Xinhua/VNA/CVN